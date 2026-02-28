Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
BZL Süd LIVE: Pullach zerpflückt MTV komplett - Deise II vorne
19. Spieltag der Bezirksliga Süd
von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Pullach trifft auf den MTV München. – Foto: Andreas Roith, Dieter Metzler
Endlich wieder Amateurfußball, endlich wieder Bezirksliga Süd. Den Auftakt machen die Partien zwischen dem SV Pullach und dem MTV München und der BCF Wolfratshausen gegen den FC Deisenhofen II. Alle Spiele des 19. Spieltags im Liveticker.