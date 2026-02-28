 2026-02-20T12:29:42.904Z

BZL Süd LIVE: Pullach zerpflückt MTV komplett - Deise II vorne

19. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr
Der SV Pullach trifft auf den MTV München.
Der SV Pullach trifft auf den MTV München. – Foto: Andreas Roith, Dieter Metzler

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Endlich wieder Amateurfußball, endlich wieder Bezirksliga Süd. Den Auftakt machen die Partien zwischen dem SV Pullach und dem MTV München und der BCF Wolfratshausen gegen den FC Deisenhofen II. Alle Spiele des 19. Spieltags im Liveticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
5
1

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
0
5

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SC Olching
SC OlchingSC Olching
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
15:00

Verschoben:

Mi., 15.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
19:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
Abgesagt