BZL SÜD LIVE: Pullach und Denklingen früh in Führung, MTV schlägt BCF

Der MTV 1879 München empfängt Tabellenschlusslicht BCF Wolfatshausen, der FC Penzberg ist zu Gast bei Ligaprimus SC Olching und der TSV Geiselbullach Neu-Esting sowie der VfL Denklingen sind im Abstiegskampf gefordert. Alle Spiele am 22. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.
Der MTV 1879 München zerlegt Schlusslicht BCF Wolfratshausen. Alexander Kaltner brachte die Hausherren in der 36. Minute per Elfmeter auf die Siegerstraße. Nr wenige Minuten später legte der Münchner Torjäger direkt das 2:0 nach (39.). Auch nach der Pause blieb der MTV auf dem Gas. Francisco Alfonso (54.) und Kaltner, mit seinem dritten Treffer des Tages (68.), bauten die Führung der Gastgeber weiter aus. In der 88. Minute sorgte Julius Albert dann für den 5:0-Endstand.
Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie feiert der MTV München damit den ersten Sieg der Rückrunde. Für Wolfratshausen gibt es nach der 0:11-Klatsche gegen den SV Planegg-Krailling währenddessen die vierte bittere Pleite in Folge.
MTV 1879 München – BCF Wolfratshausen 5:0
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Elias Beckenbauer (65. Julius Albert), Franz Strohmaier, Luca Roth, Franz Mullai, Philipp Skodic, Franz Folda, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner (72. Andreas Weber), Luke Finn Trageser (46. Francisco Afonso)
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi (46. Endrit Mustafa), Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay, Nicholas Onyia (74. Fabian Adldinger), Benjamin Kuqi
Tore: 1:0 Alexander Kaltner (36. Handelfmeter), 2:0 Alexander Kaltner (39.), 3:0 Francisco Afonso (54.), 4:0 Alexander Kaltner (68.), 5:0 Julius Albert (88.)
Der TSV Gilching-Argelsried traf in der Bezirksliga Süd auf Kellerkind Polling. Die Hausherren gaben sich keine Blöße und setzten sich mit 3:0 durch. Kurz vor der Pause brachte Vinzenz Wolf den Favoriten in Führung (42.).
Mit einem Doppelschlag machte Gilching in der zweiten Halbzeit alles klar. Erst war es Ben Bauer, der auf 2:0 erhöhte (61.). Nur vier Minuten später erzielte Manuel Eichberg den Treffer zum 3:0-Endstand (64.).
TSV Gilching-Argelsried – SV Polling 3:0
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Quirin Wiedemann (70. Felix Sambs), Marco Brand, Ben Bauer (64. Tarik Kluge), Manuel Eichberg (66. Jomarcio Augusto), Andre Gasteiger (80. Eric Buckl), Daniel Yordanov, Vinzenz Wolf (66. Joshua Nowood) - Trainer: Christian Rodenwald
SV Polling: Mathias Schuster (88. Tim Wolters), Christian Baierlacher (78. Markus Kasper), Markus Kasper, Michael Stoßberger, Philip Schöttl (88. Florian Neumaier), Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (66. Julian Jäcker), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Vinzenz Wolf (42.), 2:0 Ben Bauer (61.), 3:0 Manuel Eichberg (64.)
Auswärts beim FC Deisenhofen II erkämpfte sich der SV Ohlstadt ein Punkt. Nach 90 Minuten ohne Treffer blieb es beim torlosen Unentschieden. Die Gäste aus Ohlstadt können sich trotz des Punktgewinns nicht aus dem Tabellenkeller befreien.
FC Deisenhofen II – SV Ohlstadt 0:0
FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Josip Cosic, Henrik Freitag (52. Eren Özbek), Oliver Lindenauer (72. Lukas Blauensteiner), Niklas Sagner, Luke Gandl, Sebastian Geigenberger, Andreas Perneker (67. Lukas Vollmer), Marco Bisignano, Noah Rehm (67. Evrad Ngeukeu), Jonas Herrmann (78. Giuliano Gaub) - Trainer: Andreas Budell
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (75. Denis Widmann), Klaus Zach, Vincent Finkert (46. Jakob Steffl), Simon Nutzinger, Luis Steffl (62. Johannes Fischer), Jakob Sebald, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (74. Leonhard Strobl) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
Schiedsrichter: Jacqueline Heß (Olching) - Zuschauer: 50
Tore: keine Tore