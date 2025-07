BZL SÜD LIVE: Pullach mit Lucky-Punch - Ohlstadt startet in Raisting

Zu einer ungewohnten Uhrzeit mussten sowohl die Spieler beider Mannschaften als auch die Zuschauer in Pullach am Samstag ran. Bereits um 11 Uhr ertönte der Anpfiff zum ersten Bezirksliga-Spiel des SV Pullach und des FC Deisenhofen II in dieser Saison.

Schlussendlich setzten sich die Hausherren dank eines Last-Minute-Treffers knapp durch. Maximilian Stapf brachte die Raben früh in Front. Die Freude währte jedoch nicht lange. Benedikt Schmidmaier sorgte für den postwendenden Ausgleich nur wenige Sekunden später. In der Folge hatten beide Teams die Chance auf die Führung. Doch erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit traf der eingewechselte Michael Wich zum umjubelten Siegtreffer, der dem Absteiger einen Saisonstart mit drei Punkten bescherte.

SV Pullach – FC Deisenhofen II 2:1

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Kelvin Sadiq, Leopold Adomeit, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Franjo Stanic, Antonio Brandi (76. Michael Wich), Marvin Fauth (90. Evaldy Tunga) - Trainer: Fabian Beigl

FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Josip Cosic, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (46. David Hoffmann), Eren Özbek, Andreas Perneker (73. Paul Schmidt), Florian Weber (93. Alessio Roth), Noah Rehm (72. Evrad Ngeukeu), Julius Leucht, Jakob Lippmann, Benedikt Schmidmaier (90. Jonas Rogalski) - Trainer: Andreas Budell

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Maximilian Stapf (12.), 1:1 Benedikt Schmidmaier (14.), 2:1 Michael Wich (90.)