BZL Süd LIVE: Pullach kommt in Unterzahl zurück – MTV auf Kurs

Nach der Pause wurde die Partie hitziger. Zunächst sah André Tiedt von Bad Heilbrunn in der 47. Minute die Rote Karte und brachte sein Team in Unterzahl. Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, doch in der 81. Minute unterlief Paul Greger ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase musste auch Untermenzing einen Mann weniger verkraften, als Philipp Simonides in der 86. Minute vom Platz gestellt wurde.

Der SV Bad Heilbrunn und der SV Untermenzing trennten sich vor 230 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Moritz Mösmang in der 22. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Benedikt Specker glich nur sechs Minuten später aus. Doch Untermenzing schlug umgehend zurück und ging durch Tobias Halfmann in der 33. Minute erneut in Front.

Im zweiten Durchgang legte Franz Fischer nach etwas mehr als einer Stunde nach. Sinan Grgic scheitete mit einem Strafstoß an der Latte, doch Fatih Kocyigit rechtfertigte kurz vor dem Abpfiff seine Hereinnahme in der 83. Minute und knipste vor 156 Fans zum 3:0-Endstand.

In einem torreichen Duell zwischen dem VfL Denklingen und dem BCF Wolfratshausen trennten sich beide Teams vor 130 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste aus Wolfratshausen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute durch Benjamin Kuqi in Führung.

Lange Zeit sah es nach einem Auswärtssieg für den BCF aus, doch die Denklinger kämpften sich zurück ins Spiel. In der 71. Minute gelang Lukas Greif der Ausgleich zum 1:1. Nur sieben Minuten später drehte Simon Ried die Partie komplett und brachte den VfL mit 2:1 in Front. Als alles nach einem Heimsieg aussah, schlug Benjamin Kuqi in der Nachspielzeit zu. Der BCF-Angreifer erzielte in der 92. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und sicherte seinem Team noch den Punktgewinn.

VfL Denklingen – BCF Wolfratshausen 2:2

VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif, Raphael Zwerschke, Hannes Rambach, Martin Krimshandl (55. Johannes Greif), Christoph Schmitt, Johannes Mayr (46. Moritz Tikovsky), Elias Greinacher (80. Peter Kinast), Simon Ried

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Albin Veliqi (68. Marcus Precub), Armin Kuqi, Dominik Podunavac (83. Mori Camara), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay, Benjamin Kuqi, Juri Falch, Erblin Deskaj, Leon Hölting

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Benjamin Kuqi (8.), 1:1 Lukas Greif (71.), 2:1 Simon Ried (78.), 2:2 Benjamin Kuqi (90.+2)