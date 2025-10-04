BZL Süd LIVE: Pullach geht gegen Penzberg unter

Elf-Tore-Wahnsinn beim MTV München! Die Heimherren gingen nach 14 Minuten erstmals durch Valentin Dammasch in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Top-Scorer Alexander Kaltner auf 2:0. Die Gäste aus Bad Heilbrunn blieben jedoch im Spiel und verkürzten in der 50. Minute auf 1:2 – Torschütze war André Tiedt.

Kurz darauf stellte Kaltner durch einen Elfmeter den Vorsprung wieder her. Bad Heilbrunn traf drei Minuten später durch Anton Krinner. In einem torreichen Spiel ging es jetzt Schlag auf Schlag. Philipp Skodic in Minute 73, Felix Gellner in Minute 79, Alexander Kaltner mit seinem dritten Tor in Minute 81, Albert Rachi in Minute 83, Moritz Wild in Minute 88 und letztlich erneut Felix Gellner in Minute 89. Eine unfassbare Partie des 12. Spieltags.

MTV 1879 München – SV Bad Heilbrunn 7:4

MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Moritz Wild, Hubert Bichlmaier, Moritz Schlehe (90. Jonas Heilhecker), Valentin Dammasch (62. Ümit Alper), Franz Mullai, Franz Folda (45. Philipp Skodic), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (56. Albert Rachi), Alexander Kaltner - Trainer: Alexander Kaltner

SV Bad Heilbrunn: Mohammed Yeniay, André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Jonas Gall, Sebastian Rösch (47. Sebastian Ammer), Leon Meisl (46. Felix Gellner) - Trainer: Walter Lang

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Valentin Dammasch (14.), 2:0 Alexander Kaltner (24.), 2:1 André Tiedt (50.), 3:1 Alexander Kaltner (52. Foulelfmeter), 3:2 Anton Krinner (55.), 4:2 Philipp Skodic (73.), 7:3 Felix Gellner (79.), 5:2 Alexander Kaltner (81.), 6:2 Albert Rachi (83.), 7:2 Moritz Wild (88.), 7:4 Felix Gellner (89.)