 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ticker

BZL Süd LIVE: Pullach gegen München West – Absteiger SVN in Penzberg

1. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser
Pullach bestreitet das erste Ligaspiel gegen den SV München West.
Pullach bestreitet das erste Ligaspiel gegen den SV München West. – Foto: Jenni Maul

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

Drei Duelle folgen am Samstagnachmittag in der Bezirksliga Süd. Pullach trifft auf München West, Penzberg empfängt den SVN und Geretsried spielt gegen den MTV. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV München West
SV München WestSV München West
14:00

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SVN München
SVN MünchenSVN München
15:00

Heute, 16:45 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
16:45

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
6
1

Der FC Deisenhofen II gewann eine zum Großteil einseitige Partie mit 6:1. Oliver Lindenauer stellte die Weichen bereits nach zwei Minuten auf Heimsieg, Lukas Ende konnte kurz darauf zunächst ausgleichen (14.). Der Ausgleich hielt nur sechs Minuten an, Jonas Herrmann und Marco Bisignano sorgten in der Folge für den 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang hoch, innerhalb von acht Minuten trafen Florian Weber, Lukas Vollmer und Yahav Davidovitch zum 6:1 (51., 55. und 59.).

FC Deisenhofen II – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 6:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (64. Lukas Blauensteiner), Julian Sawilla, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (66. Sebastian Geigenberger), Yunis Abou-El-Ela (75. Jonas Rogalski), Jonas Herrmann (30. Paul Schmidt), Florian Weber (57. Nico Wilhelm) - Trainer: Andreas Budell
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Phillip Bauer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (46. Mamadou Sow Diba), Sebastian Stechele, Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder (85. Felix Andreitchenko), Jonas Poniewaz (59. Robin Reiter), Lukas Ende (57. Fabian Rotter) - Trainer: Stefan Schwinghammer
Tore: 1:0 Oliver Lindenauer (2.), 1:1 Lukas Ende (14.), 2:1 Jonas Herrmann (20.), 3:1 Marco Bisignano (32.), 4:1 Florian Weber (51.), 5:1 Lukas Vollmer (55.), 6:1 Yahav Davidovitch (59.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
16:00