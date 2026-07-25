BZL Süd LIVE: Pullach gegen München West – Absteiger SVN in Penzberg

Pullach bestreitet das erste Ligaspiel gegen den SV München West. – Foto: Jenni Maul

Drei Duelle folgen am Samstagnachmittag in der Bezirksliga Süd. Pullach trifft auf München West, Penzberg empfängt den SVN und Geretsried spielt gegen den MTV. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Der FC Deisenhofen II gewann eine zum Großteil einseitige Partie mit 6:1. Oliver Lindenauer stellte die Weichen bereits nach zwei Minuten auf Heimsieg, Lukas Ende konnte kurz darauf zunächst ausgleichen (14.). Der Ausgleich hielt nur sechs Minuten an, Jonas Herrmann und Marco Bisignano sorgten in der Folge für den 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang hoch, innerhalb von acht Minuten trafen Florian Weber, Lukas Vollmer und Yahav Davidovitch zum 6:1 (51., 55. und 59.).

FC Deisenhofen II – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 6:1

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (64. Lukas Blauensteiner), Julian Sawilla, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (66. Sebastian Geigenberger), Yunis Abou-El-Ela (75. Jonas Rogalski), Jonas Herrmann (30. Paul Schmidt), Florian Weber (57. Nico Wilhelm) - Trainer: Andreas Budell

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Phillip Bauer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (46. Mamadou Sow Diba), Sebastian Stechele, Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder (85. Felix Andreitchenko), Jonas Poniewaz (59. Robin Reiter), Lukas Ende (57. Fabian Rotter) - Trainer: Stefan Schwinghammer

Tore: 1:0 Oliver Lindenauer (2.), 1:1 Lukas Ende (14.), 2:1 Jonas Herrmann (20.), 3:1 Marco Bisignano (32.), 4:1 Florian Weber (51.), 5:1 Lukas Vollmer (55.), 6:1 Yahav Davidovitch (59.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:30 Uhr FC Kosova München FC Kosova TSV Moorenweis Moorenweis 14:30 PUSH