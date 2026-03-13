 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL Süd LIVE: Pullach beim Tabellendritten in Rückstand

21. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Pullach (gelb) ist am Freitagabend zu Gast in Gilching.
Der SV Pullach (gelb) ist am Freitagabend zu Gast in Gilching. – Foto: Oliver Rabuser

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SV Ohlstadt

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Süd startet mit einem Kracher-Duell: Mit dem SV Pullach ist die beste Rückrunden-Mannschaft zu Gast beim Tabellendritten aus Gilching.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
1
0

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SC Olching
SC OlchingSC Olching
Abgesagt

Spiele am Sonntag

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:00

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:00

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00