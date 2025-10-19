BZL Süd LIVE: Polling überrascht - Untermenzinger Comeback

Der SV Polling setzt ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Zuhause gegen den SV Waldeck Obermenzing gewann die Heimelf deutlich mit 4:1 und klettert dadurch drei Ränge nach oben. Der SVWO hingegen verpasst den Sprung auf Rang drei.

Die Partie begann mit einem Schockmoment für die Pollinger. Max Tafertshofer verletzte sich schwer, die Partie war über eine halbe Stunde unterbrochen. Doch dann wollte es der SVP so richtig wissen. Noch vor dem Pausenpfiff entschieden die Pollinger durch Maximilian Baumgartner und einen Doppelpack von Fabio Hägl die Partie.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benedikt Veicht sogar noch auf 4:0, ehe Joel Arthur für den Anschluss und 4:1-Endstand sorgte.

SV Polling – SV Waldeck Obermenzing 4:1

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Markus Kasper, Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner, Philip Schöttl, Max Tafertshofer (36. Marcel Mayr) (86. Niklas Hindelang), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (79. Maximilian Hoier), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Luca Pfletschinger, Lukas Obergrußberger (55. Christian Hercog), Florian Seizinger (52. Marc Bedronka), Nils Witte, Franz Huppert, Maximilian Graf, Fabian Giudice (52. Erion Rexhepi), Florian Graf (52. Luis Härtel), Joel Arthur, Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maximilian Baumgartner (45.+6), 2:0 Fabio Hägl (45.+12), 3:0 Fabio Hägl (45.+14), 4:0 Benedikt Veicht (51.), 4:1 Joel Arthur (60.)