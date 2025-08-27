 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
Johannes Franz und der SV Raisting warten noch auf den ersten Sieg der neuen Saison.
Johannes Franz und der SV Raisting warten noch auf den ersten Sieg der neuen Saison. – Foto: Oliver Rabuser

BZL Süd LIVE: Platzt der Raistinger Knoten in Denklingen?

Nachholspiel vom 4. Spieltag

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Raisting
Denklingen

Nachholspiel vom 4. Spieltag der Bezirksliga Süd. Der noch sieglose SV Raisting tritt heute Abend beim VfL Denklingen an. Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 18:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
0
0

Aufrufe: 027.8.2025, 17:46 Uhr
Jörg BullingerAutor