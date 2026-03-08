BZL Süd LIVE: Planegg will nachziehen - Abstiegskampf in Denklingen

Auf diesen Rückstand fand der MTV keine Antwort mehr und musste sich dem TSV Gilching-Argelsried wie auch im Hinspiel geschlagen geben.

Der TSV Gilching-Argelsried gewinnt gegen den MTV 1979 München und rück näher an die Aufstiegsplätze der Bezirksliga Oberbayern Süd heran. In einer umkämpften Partie stand es zur Pause noch 0:0. Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen dann aber, die entscheidenden Nadelstiche zu setzen. Ben Bauer brachte den TSV in der 52. Minute in Führung, in der 68. Minute erhöhte Manuel Eichberger per Elfmeter auf 2:0.

Der SC Olching gibt sich keine Blöße und gewinnt souverän gegen den SV Raisting. Ferenc Ambrus brachte die Gastgeber in der 24. Minute auf die Siegerstraße. Dennoch blieb es lange Zeit spannend. Olching behauptete den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase, in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Marco Kossi dann für die Entscheidung.

Die Hausherren grüßen damit weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung vom Platz an der Sonne, der SV Raisting verpasst es hingegen sich endgültig von den Abstiegsrängen abzusetzen.

SC Olching – SV Raisting 2:0

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier (93. Elias Scheichlarabadi), Moritz Vollmer, Niklas Uhle, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (75. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (67. Marco Kossi), Omer Grbic (86. Connor Punzelt)

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt (67. Viktor Neveling), Hermann Sigl, Henri Gersbach, Sebastian Baur (67. Severin Kölbl), David Gretschmann, Benedikt Stechele (87. Julien Wiesner), Elias Lieb (57. Maximilian Neufing), Frederik Specht, Lukas Matz, Korbinian Hibler (76. Luca Sigl)

Tore: 1:0 Ferenc Ambrus (24.), 2:0 Marco Kossi (90.+2)

Der SV Pullach gewinnt deutlich gegen Kellerkind SV Polling. Sanntino Pandza erzielte in der 29. Minute das 1:0 für die Gastgeber und gab damit die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Kurz nach der Pause erhöhte Pandza per Elfmeter auf 2:0 (52.). Im Gegenzug gelang Polling in Person von Felix Grötz noch einmal der Anschlusstreffer (54.), Pullach ließ in der Schlussphase aber nichts mehr anbrennen. Kelvin Sadiq stellte in der 75. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her bevor Pandza kurz vor Schluss seinen Dreierpack schnürte und für den 4:1-Endstand sorgte. Pullach schiebt sich in der Tabelle damit nach oben, der SV Polling steckt hingegen weiterhin tief im Abstiegskampf. SV Pullach – SV Polling 4:1

SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer (67. Marvin Fauth), Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, David Perl (90. Evaldy Tunga), Maurus Miller (84. Zakarie Abukar Mudei), Paul Breuling (67. Kelvin Sadiq), Sanntino Pandza (90. Leopold Adomeit)

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (79. Tobias Niederleitner), Markus Kasper, Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Marcel Mayr, Felix Grötz (79. Niklas Hindelang), Fabian Loos (46. Michael Stoßberger), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (63. Julian Jäcker), Fabio Hägl

Tore: 1:0 Sanntino Pandza (29.), 2:0 Sanntino Pandza (52. Foulelfmeter), 2:1 Felix Grötz (54.), 3:1 Kelvin Sadiq (75.), 4:1 Sanntino Pandza (86.)

Spiel am Freitag