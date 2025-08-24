BZL Süd LIVE: Planegg souverän gegen BCF, Waldeck dreht Rückstand

In der Bezirksliga Süd kommt es zum Fernduell der Kellerkinder. Der BCF Wolfratshausen muss zum Spitzenteam SV Planegg-Krailling, der SV Polling fordert den SV Bad Heilbrunn und für Untermenzing geht es zum SV Waldeck Obermenzing. Alle Spiele am sechsten Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.
Die Zuschauer in München bekamen am Samstagmittag einige Tore zu sehen. Sieben Treffer fielen bei der Partie zwischen dem MTV 1879 München und dem TSV Geiselbullach. Das bessere Ende hatte der Aufsteiger.
Dabei gingen die Gäste, die zuletzt noch im Totopokal gegen den TSV 1860 München antraten, ganz früh in Front. Lysander Weiß brachte seine Farben nach gerade einmal vier Minuten in Führung.
Bei den Hausherren standen an diesem Spieltag mal wieder die Ex-Profis im Mittelpunkt. Mario Erb, unter anderem für Türkgücü München aktiv gewesen, glich eine Viertelstunde später aus. Doch nach knapp einer halben Stunde war auf der anderen Seite wieder Weiß zur Stelle.
Damit war es im ersten Durchgang noch nicht genug. Denn der Torjäger vom Dienst, Alexander Kaltner, sorgte mit einem Doppelschlag für die Pausenführung für den MTV. Nach der Pause legte der ehemalige Hachinger seinen dritten Treffer nach und entschied damit die Partie. Luca Roth baute das Ergebnis kurz vor dem Ende noch weiter aus.
MTV 1879 München – TSV Geiselbullach Neu-Esting 5:2
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Elias Beckenbauer (76. Kaon Maliqi), Hubert Bichlmaier, Mario Erb, Luca Roth, Franz Mullai (63. Lorik Beka), Franz Folda (82. Pascal Dürr), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (46. Leon Remmelberger), Alexander Kaltner
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Arda Sahiner, Florian Peters, Jannik Schröder, Tim Greiner, Fitim Raqi, Marc Egenhofer (54. Felix Thurner), Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer (82. Michael Angermaier), Karl Sdzuy (71. Lukas Schuhmann), Lysander Weiß (82. Roman Fuchs) - Trainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Lysander Weiß (4.), 1:1 Mario Erb (19.), 1:2 Lysander Weiß (31.), 2:2 Alexander Kaltner (35. Foulelfmeter), 3:2 Alexander Kaltner (41.), 4:2 Alexander Kaltner (66.), 5:2 Luca Roth (89.)
Der SC Olching übernimmt vorerst wieder die Tabellenführung (Stand Samstag). Der SCO bezwang den SV Ohlstadt knapp mit 2:1.
Zunächst nahm die Partie jedoch eine andere Richtung. Maximilian Schwinghammer brachte den Aufsteiger nach ziemlich genau einer halben Stunde in Führung. Das 1:0 hielt allerdings nur bis kurz nach der Pause.
Niklas Uhle glich sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff aus. Jakob Zißelsberger machte nur wenige Augenblicke später den Doppelschlag perfekt. Das 2:1 hielt in der Folge bis zum Spielende.
SC Olching – SV Ohlstadt 2:1
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Jakob Zißelsberger (91. Connor Punzelt), Ferenc Ambrus (53. Omer Grbic), Luka Batarilo-Cerdic, Kerem Kavuk (81. Marco Kossi) (87. Patrick Huljina), Maximilian Schwahn (71. Stipe Pandzic) - Trainer: Felix Mayer
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Dominikus Zach, Jakob Steffl, Hannes Perfahl, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf, Leonhard Jais (46. Leonhard Strobl) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (31.), 1:1 Niklas Uhle (51.), 2:1 Jakob Zißelsberger (54.)
Der SV Pullach musste mal wieder einen Rückschlag hinnehmen. Der Landesliga-Absteiger verlor gegen den TSV Gilching-Argelsried vor heimischen Publikum mit 1:2.
Die Gäste erzielten ihre beiden Treffer vor der Pause durch Marco Brand und Leander Kraus. Der Anschlusstreffer von Maurus Miller kam für die Raben zu spät. Der TSV brachte den Vorsprung über die Zeit.
SV Pullach – TSV Gilching-Argelsried 1:2
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Josef Burghard, Janosch Barho, Kelvin Sadiq (94. Jasal Mansaray), Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Zakarie Abukar Mudei (46. Ruben Marino Möller), Maurus Miller, Evaldy Tunga (64. Sanntino Pandza), Michael Wich - Trainer: Fabian Beigl
TSV Gilching-Argelsried: Tobias Höllrich, Lucas Häusler, Felix Sambs, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand, Ben Bauer (68. Gianmauro Masella), Maximilian Karl (81. Jasin Uka), Manuel Eichberg (64. Jomarcio Augusto), Andre Gasteiger (63. Jonathan Krukow), Leander Kraus (92. Eric Buckl) - Trainer: Christian Rodenwald
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marco Brand (25.), 0:2 Leander Kraus (38.), 1:2 Maurus Miller (78.)
Was für Drama zum Auftakt des 6. Spieltags der Bezirksliga Süd! Nach einer torlosen ersten Hälfte muss der FC Penzberg nach Ersoys gelb-roter Karte die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestehen und kassiert postwendend den Denklinger Führungstreffer. Dann der Wahnsinn in der Nachspielzeit: In Minute 94 gleicht der FCP durch Samir Neziri aus und klaut dem VfL die drei Punkte.
VfL Denklingen – 1. FC Penzberg 1:1
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Simon Sporer, Ludwig Kirchbichler, Lukas Greif, Moritz Tikovsky, Jannik Ulsamer (46. Peter Kinast), Hannes Rambach (91. Felix Merkle), Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Julian Stahl, Simon Ried - Trainer: Christoph Schmitt
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen (82. Denis Grgic), Florian Langenegger, Alexander Jobst, Murat Ersoy, Samir Neziri, Tahir Dalgin (79. Mirko Ramcic), Dominik Bacher, Sinan Grgic (67. Ugurkan Verep) - Trainer: Maximilian Bauer
Tore: 1:0 Peter Kinast (68.), 1:1 Samir Neziri (90.+4)
Gelb-Rot: Murat Ersoy (66./1. FC Penzberg/)
Raisting läuft weiter dem ersten Sieg hinterher. Nachdem der SVR bereits letzte Woche nach Führung noch verlor, unterliegt die Elf von Trainer Franz auch am 6. Spieltag dem FC Deisenhofen II. Die Torschützen Rehm, Weber und Gandl besorgen der Bayernliga-Reserve einen ungefährdeten Heimsieg.
FC Deisenhofen II – SV Raisting 4:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Luke Gandl (83. David Hoffmann), Pablo Sliwka Seoane (69. Josip Cosic), Tobias Nickl (46. Maximilian Martin), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner, Dennis Yimez (46. Martin Mayer), Florian Weber, Evrad Ngeukeu, Jan Krettek (36. Noah Rehm) - Trainer: Andreas Budell
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl (75. Lukas Matz), Julien Wiesner (80. Alexander Schappele), Henri Gersbach, Andreas Heichele, Viktor Neveling, Sebastian Baur (75. Mathias Sedlmeier), Gianluca Zandt, Florian Flath (80. Dylan Agbarha), Frederik Specht, Luca Sigl - Trainer: Johannes Franz
Tore: 0:1 Andreas Heichele (23. Foulelfmeter), 1:1 Florian Weber (27. Foulelfmeter), 2:1 Luke Gandl (46.), 3:1 Noah Rehm (71.), 4:1 Noah Rehm (90.)