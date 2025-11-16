BZL Süd LIVE: Planegg peilt gegen Pullach Tabellenspitze an

Spiele am Samstag:

Durch einen starken Schlussspurt hat der MTV München das letzte Heimspiel des Jahres gegen den SV Polling mit 3:1 gewonnen. Die Gäste gingen vor etwas mehr als 100 Fans in der 17. Minute durch Benedikt Veicht in Führung. Zwölf Minuten vor dem Seitenwechsel glich Valentin Dammasch zum 1:1-Pausenstand aus. Nach der Pause flogen zunächst Lukas Ahrend vom MTV (69.) und Leonardo Vocaj (77.) mit Gelb-Rot vom Platz, ehe die Hausherren die Partie entschieden. Mario Erb stellte in der 84. Minute auf 2:1, Julius Albert sorgte kurz vor dem Abpfiff für den Schlusspunkt. MTV 1879 München – SV Polling 3:1

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Elias Beckenbauer, Franz Strohmaier (46. Moritz Schlehe), Mario Erb, Luca Roth (75. Hubert Bichlmaier), Valentin Dammasch, Philipp Skodic, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner (88. Franz Mullai) - Spielertrainer: Alexander Kaltner

SV Polling: Mathias Schuster, Fabian Berg, Markus Kasper, Sebastian Gößl (87. Michael Hengge), Marcel Mayr (66. Leonardo Vocaj), Felix Grötz, Liridon Vocaj, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker (60. Philip Schöttl), Benedikt Veicht, Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

Schiedsrichter: Sonja Bachhuber (Karlskron) - Zuschauer: 102

Tore: 0:1 Benedikt Veicht (17.), 1:1 Valentin Dammasch (33.), 2:1 Mario Erb (84.), 3:1 Julius Albert (90.)

Gelb-Rot: Lukas Ahrend (69./MTV 1879 München/)

Gelb-Rot: Leonardo Vocaj (77./SV Polling/)

Der BCF Wolfratshausen ist vor der Winterpause noch einmal mächtig unter die Räder gekommen und hat beim Spitzenreiter mit 0:8 verloren. Adnan Ribo eröffnete das Schützenfest nach 14 Minuten mit dem 1:0. Nach der Pause nahm der Olching-Express dann Fahrt auf. Omer Grbic (46./51.) und Kerem Kavuk (65./75.) sorgten mit ihren Doppelpacks für klare Verhältnisse. Grbic per Strafstoß, Ferenc Ambrus und noch einmal Ribo schraubten das Ergebnis hoch auf 8:0. Der SCO überwintert mit 42 Punkten am Platz an der Sonne. Wolfratshausen ist abgeschlagen mit zehn Zählern Rückstand Tabellenletzter und muss ab dem kommenden Sommer langsam für die Kreisliga planen. SC Olching – BCF Wolfratshausen 8:0

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth (46. Patrick Huljina), Florian Hofmann (81. Elias Scheichlarabadi), Jan Sostmann (77. Maximilian Sporbert), Leon Heinzlmair (63. Ferenc Ambrus), Jakob Zißelsberger (80. Connor Punzelt), Adnan Ribo, Kerem Kavuk, Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay, Nicholas Onyia, Roman Didkovskyi, Argjent Veliqi, Juri Falch (65. Raphael Dick), Engin Torunoglu (77. Leon Hölting) - Trainer: Lulzim Kuqi

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Adnan Ribo (14.), 2:0 Omer Grbic (46.), 3:0 Omer Grbic (51.), 4:0 Kerem Kavuk (65.), 5:0 Kerem Kavuk (75.), 6:0 Omer Grbic (77. Foulelfmeter), 7:0 Ferenc Ambrus (80.), 8:0 Adnan Ribo (90.)

Der FC Penzberg konnte den SV Ohlstadt in einer engen Partie mit 3:2 besiegen. Maxi Schwinghammer brachte die Gäste zunächst aber in Führung (10.). Kurz vor der Pause verletzte sich Penzbergs Franz Fischer, in der Folge war die Partie lange unterbrochen. In Halbzeit zwei egalisierte Dominik Bacher vom Punkt (50.), nur fünf Minuten später drehte Samir Neziri die Partie. Schwinghammer konnte mit seinem zweiten Treffer zwar ausgleichen (72.), kurz vor Schluss entschied Bacher aber das Spiel für Penzberg (85.). Penzberg bleibt Dritter, Ohlstadt steht auf Rang zwölf. 1. FC Penzberg – SV Ohlstadt 3:2

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Jonas Kirschner, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic (80. Maximilian Bauer), Franz Fischer (45. Denis Grgic) (80. Maximilian Bauer), Dominik Bacher, Sinan Grgic (69. Samir Azizi) (90. Simon Voß) - Trainer: Maximilian Bauer

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Klaus Zach, Jakob Sebald, Dominikus Zach, Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Luis Steffl, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Leonhard Jais (60. Philipp Hanika) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

Schiedsrichter: Farras Fathi (München) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (10.), 1:1 Dominik Bacher (50. Foulelfmeter), 2:1 Samir Neziri (55.), 2:2 Maximilian Schwinghammer (72.), 3:2 Dominik Bacher (85.)



Am Samstagabend stand das Verfolgerduell zwischen dem SV Waldeck Obermenzing und dem TSV Gilching-Argelsried an - mit einem überraschend deutlichen Ausgang. Die Gästen erlebten dabei eine erste Halbzeit zum Vergessen. Der SV dagegen sorgte für einen perfekten Jahresabschluss.

Bereits nach der Hälfte des ersten Durchgangs war die Partie entschieden. Die Hausherren lagen zu diesem Zeitpunkt bereits mit drei Treffern vorne. Maximilian Graf brachte Waldeck nach elf Minuten in Front. Florian Graf machte fünf Zeigerumdrehungen später den Doppelschlag perfekt.

Zu allem Überfluss traf nur wenig später Tarik Kluge ins eigene Tor. Gilching konnte nicht mehr zurückschlagen. Obermenzing brachte den komfortablen Vorsprung über die Zeit und nimmt den direkten Gegner vorerst aus dem Aufstiegsrennen.

SV Waldeck Obermenzing – TSV Gilching-Argelsried 3:0

SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Luca Pfletschinger (75. Abbas Syed Hassan), Lukas Obergrußberger, Luis Härtel, Nils Witte, Franz Huppert, Maximilian Graf, Hüseyin Ceker (80. Fabian Giudice), Filip Vnuk (90. Marc Bedronka), Florian Graf (88. Joel Arthur), Christoph Seizinger (72. Philip Schemat) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl (46. Marco Brand), Jonas Engelhardt, Maximilian König, Tarik Kluge, Alper Diker (46. Louis Fleddermann), Maximilian Karl (65. Ben Bauer), Jasin Uka (46. Leander Kraus), Manuel Eichberg (46. Daniel Yordanov), Andre Gasteiger, Jonathan Krukow - Trainer: Christian Rodenwald

Schiedsrichter: Max Rottenwaller - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Maximilian Graf (11.), 2:0 Florian Graf (16.), 3:0 Tarik Kluge (23. Eigentor)

Spiele am Freitag: