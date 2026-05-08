 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ticker

BZL Süd LIVE: Planegg-Krailling bei Deisenhofen II vorn

29. Spieltag im Live Ticker

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert bei Deisenhofen II: Der SV Planegg-Krailling.
Gastiert bei Deisenhofen II: Der SV Planegg-Krailling. – Foto: Tamara Rabuser, Dieter Metzler

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Am Freitagabend empfängt die Zweite des FC Deisenhofen den SV Planegg-Krailling. Während die Gäste mit einem Sieg ihre Minimalchance auf die Meisterschaft wahren wollen (5 Punkte Rückstand auf Olching), wollen die Hausherren endgültig einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen (6 Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze). Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
0
1

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:30

Spiele am Sonntag

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
14:00

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Polling
SV PollingSV Polling
15:00

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
15:15