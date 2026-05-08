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BZL Süd LIVE: Planegg-Krailling bei Deisenhofen II vorn
29. Spieltag im Live Ticker
von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert bei Deisenhofen II: Der SV Planegg-Krailling. – Foto: Tamara Rabuser, Dieter Metzler
Am Freitagabend empfängt die Zweite des FC Deisenhofen den SV Planegg-Krailling. Während die Gäste mit einem Sieg ihre Minimalchance auf die Meisterschaft wahren wollen (5 Punkte Rückstand auf Olching), wollen die Hausherren endgültig einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen (6 Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze). Der Spieltag in der Übersicht.