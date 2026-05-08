BZL Süd LIVE: Planegg-Krailling bei Deisenhofen II vorn

Gastiert bei Deisenhofen II: Der SV Planegg-Krailling. – Foto: Tamara Rabuser, Dieter Metzler

Am Freitagabend empfängt die Zweite des FC Deisenhofen den SV Planegg-Krailling. Während die Gäste mit einem Sieg ihre Minimalchance auf die Meisterschaft wahren wollen (5 Punkte Rückstand auf Olching), wollen die Hausherren endgültig einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen (6 Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze). Der Spieltag in der Übersicht.