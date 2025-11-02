BZL Süd LIVE: Planegg kann Spitze erobern – Wer holt das Kellerduell?

Am Sonntag des 16. Spieltag stehen gleich fünf Partien auf dem Programm. Tabellenzweiter Planegg kann mit einem Sieg vorübergehend den Sonnenplatz besetzen. In der ersten Begegnung duellieren sich im Keller Denklingen und Geiselbullach.

Am Samstagnachmittag fielen in Penzberg sechs Tore. Den Torregen eröffnete Fazlican Verep in der 32. Spielminute. Keine 60 Sekunden später glich der SVU durch Paul Greger aus und erzielte anschließend direkt noch ein zweites (33./36.). Torschütze zum Blitztor war Tobias Halfmann. Die Gastgeber reagierten kurz vorm Halbzeitpfiff. Dominik Bacher glich zum 2:2 aus (44.).

Im zweiten Durchgang erhöhte Abdou Tchagodomou auf 3:2 für die Gäste. Ehe der Unparteiische die Partie beenden wollte, meldeten sich die Gastgeber wieder und verkürzten durch Marco Hingy auf 3:3 (90.).