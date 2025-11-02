 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der SV Planegg-Krailling kann mit einem SIeg die Tabellenführung vorzeitig übernehmen.
Der SV Planegg-Krailling kann mit einem SIeg die Tabellenführung vorzeitig übernehmen. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Planegg kann Spitze erobern – Wer holt das Kellerduell?

16. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Am Sonntag des 16. Spieltag stehen gleich fünf Partien auf dem Programm. Tabellenzweiter Planegg kann mit einem Sieg vorübergehend den Sonnenplatz besetzen. In der ersten Begegnung duellieren sich im Keller Denklingen und Geiselbullach.

Spiel am Samstag:

Am Samstagnachmittag fielen in Penzberg sechs Tore. Den Torregen eröffnete Fazlican Verep in der 32. Spielminute. Keine 60 Sekunden später glich der SVU durch Paul Greger aus und erzielte anschließend direkt noch ein zweites (33./36.). Torschütze zum Blitztor war Tobias Halfmann. Die Gastgeber reagierten kurz vorm Halbzeitpfiff. Dominik Bacher glich zum 2:2 aus (44.).

Im zweiten Durchgang erhöhte Abdou Tchagodomou auf 3:2 für die Gäste. Ehe der Unparteiische die Partie beenden wollte, meldeten sich die Gastgeber wieder und verkürzten durch Marco Hingy auf 3:3 (90.).

1. FC Penzberg – SV Untermenzing 3:3
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner, Efe Kurtar, Mirko Ramcic, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic (68. Sinan Grgic), Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May (91. Philipp Simonides), Alexander Berg, Julian Heigl, Paul Greger (74. David Marinkovic), Tobias Halfmann (77. Lasse Peter Wippert), Abdou Tchagodomou (68. Michael Bakalis), Maximilian Heigl (96. Maximilian Kriebel), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella - Co-Trainer: Sam Heigl
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Fazlican Verep (32.), 1:1 Paul Greger (33.), 1:2 Tobias Halfmann (36.), 2:2 Dominik Bacher (44.), 2:3 Abdou Tchagodomou (48.), 3:3 Marco Hiry (90.+2)

Spiel am Freitag:

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
0
2
Abpfiff

Der SV Pullach schlägt die Reserve des FC Deisenhofen und distanziert sich von den Abstiegsrängen. In der 34. Minute brachte Sanntino Pandza die Gäste in Führung, den knappen Vorsprung behauptete Pullach bis in die Schlussphase. In der 85. Minute sorgte David Perl mit dem 2:0 für die Raben dann für die Entscheidung.

Der SV Pullach leistet damit Wiedergutmachung für die Klatsche am vergangenen Spieltag, der FC Deisenhofen verliert hingegen mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Partien immer mehr den Anschluss an das obere Tabellenende.

FC Deisenhofen II – SV Pullach 0:2
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann (60. Jonas Rogalski), Henrik Freitag (64. Eren Özbek), Oliver Lindenauer, Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger (79. Pablo Sliwka Seoane), Florian Weber, Noah Rehm, Björn Jost (60. Marco Bisignano), Vincent Bürstner (70. Lazar Cavnic)
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Antonio Brandi (70. Kaan Ugras), Paul Breuling (91. Kelvin Sadiq), Sanntino Pandza (89. Zakarie Abukar Mudei)
Tore: 0:1 Sanntino Pandza (34.), 0:2 David Perl (85.)

