BZL Süd LIVE: Planegg führt in Pullach ‒ FCD zerlegt Bullach

Der TSV Geiselbullach wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der Bezirksliga-Saison. Der Kreisliga-Aufsteiger und kommende 1860-Pokalgegner verliert im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II und rutscht in den Tabellenkeller.

Nach einem Deisenhofener Doppelschlag durch Weber und Perneker brachte der eingewechselte Lukas Bründl den TSV nach der Pause wieder in Schlagdistanz. Deisenhofens Zweitvertretung ließ sich aber weder von Bründls Anschluss, noch vom 2:3 durch Fuchs verunsichern und fährt einen deutlichen Auswärtssieg ein.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – FC Deisenhofen II 2:5

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Held, Schäfer, Schröder, Frank, Scharpf (46. Greiner), Fuchs (78. Weiß), Raqi, Egenhofer, Einertshofer, Schuhmann (46. Bründl), Sdzuy (78. Probst) - Trainer: Held

FC Deisenhofen II: Dresen, Wohlmann, Vollmer, Sliwka Seoane (78. Martin), Edenhofer, Perneker (90. Schmidmaier), Yimez, Weber, Lippmann, Ngeukeu (74. Zanier), Seidl - Trainer: Budell

Tore: 0:1 Weber (35.), 0:2 Perneker (42.), 1:2 Bründl (66.), 1:3 Ngeukeu (69.), 1:4 Weber (74.), 2:4 Fuchs (75.), 2:5 Weber (90.+6)

