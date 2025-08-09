 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Planegg führt in Pullach ‒ FCD zerlegt Bullach

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Es ist alles angerichtet für den 3. Spieltag der Bezirksliga Süd. 1860-Pokalgegner Geiselbullach empfängt den FC Deisenhofen II. Absteiger SC Olching ist zu Gast in Wolfratshausen und der SV Pullach spielt gegen den SV Planegg. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
2
5
Abpfiff

Der TSV Geiselbullach wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der Bezirksliga-Saison. Der Kreisliga-Aufsteiger und kommende 1860-Pokalgegner verliert im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II und rutscht in den Tabellenkeller.

Nach einem Deisenhofener Doppelschlag durch Weber und Perneker brachte der eingewechselte Lukas Bründl den TSV nach der Pause wieder in Schlagdistanz. Deisenhofens Zweitvertretung ließ sich aber weder von Bründls Anschluss, noch vom 2:3 durch Fuchs verunsichern und fährt einen deutlichen Auswärtssieg ein.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – FC Deisenhofen II 2:5
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Held, Schäfer, Schröder, Frank, Scharpf (46. Greiner), Fuchs (78. Weiß), Raqi, Egenhofer, Einertshofer, Schuhmann (46. Bründl), Sdzuy (78. Probst) - Trainer: Held
FC Deisenhofen II: Dresen, Wohlmann, Vollmer, Sliwka Seoane (78. Martin), Edenhofer, Perneker (90. Schmidmaier), Yimez, Weber, Lippmann, Ngeukeu (74. Zanier), Seidl - Trainer: Budell
Tore: 0:1 Weber (35.), 0:2 Perneker (42.), 1:2 Bründl (66.), 1:3 Ngeukeu (69.), 1:4 Weber (74.), 2:4 Fuchs (75.), 2:5 Weber (90.+6)

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
1
3

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00

Aufrufe: 09.8.2025, 14:27 Uhr
Tobias HöllrichAutor