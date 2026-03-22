BZL Süd LIVE: Planegg empfängt SVU - Waldeck mit Doppelschlag

Spiele am Sonntag Heute, 15:00 Uhr SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. SV Untermenzing Untermenzing 0 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Waldeck Obermenzing SV Waldeck SV Raisting SV Raisting 2 0 PUSH

Spiele am Samstag

Der MTV 1879 München zerlegt Schlusslicht BCF Wolfratshausen. Alexander Kaltner brachte die Hausherren in der 36. Minute per Elfmeter auf die Siegerstraße. Nr wenige Minuten später legte der Münchner Torjäger direkt das 2:0 nach (39.). Auch nach der Pause blieb der MTV auf dem Gas. Francisco Alfonso (54.) und Kaltner, mit seinem dritten Treffer des Tages (68.), bauten die Führung der Gastgeber weiter aus. In der 88. Minute sorgte Julius Albert dann für den 5:0-Endstand. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie feiert der MTV München damit den ersten Sieg der Rückrunde. Für Wolfratshausen gibt es nach der 0:11-Klatsche gegen den SV Planegg-Krailling währenddessen die vierte bittere Pleite in Folge. MTV 1879 München – BCF Wolfratshausen 5:0

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Elias Beckenbauer (65. Julius Albert), Franz Strohmaier, Luca Roth, Franz Mullai, Philipp Skodic, Franz Folda, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner (72. Andreas Weber), Luke Finn Trageser (46. Francisco Afonso)

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi (46. Endrit Mustafa), Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay, Nicholas Onyia (74. Fabian Adldinger), Benjamin Kuqi

Tore: 1:0 Alexander Kaltner (36. Handelfmeter), 2:0 Alexander Kaltner (39.), 3:0 Francisco Afonso (54.), 4:0 Alexander Kaltner (68.), 5:0 Julius Albert (88.)

Der SV Pullach gewinnt gegen den TSV Geiselbullach Neu-Esting und verschärft die Abstiegssorgen der Gäste. Marvin Fauth gab mit dem 1:0 schon in der fünften Minute schon die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. In der 29. Minute baute Sanntino Pandza die Pullacher Führung per Elfmeter aus, bevor Fauth in der 45. Minute für eine deutliche 3:0-Pausenführung sorgte. Geiselbullach war im zweiten Durchgang um Wiedergutmachung bemüht und konnte den Rückstand in der 61. Minute auch auf 1:3 verkürzen. Weitere Treffer wollten aber nicht gelingen. Somit blieb es bei einem souveränen Sieg für die Heimmansschaft. SV Pullach – TSV Geiselbullach Neu-Esting 3:1

SV Pullach: Philipp Reisinger, Janosch Barho, Kelvin Sadiq (46. Kelian Nzita), Samuel O´Bryant (59. Vinzenz Neubauer), Leopold Adomeit, Josef Burghard, David Perl, Antonio Brandi (76. Maximilian Stapf), Marvin Fauth, Zakarie Abukar Mudei (70. Michael Wich), Sanntino Pandza (59. Paul Breuling)

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Florian Peters (70. Lukas Böhmländer), Jannik Schröder, Maximilian Lutter (79. Arda Sahiner), Maximilian Morstein (46. Louis Frank), Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (46. Dennis Probst), Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (46. Lysander Weiß)

Tore: 1:0 Marvin Fauth (5.), 2:0 Sanntino Pandza (29. Foulelfmeter), 3:0 Marvin Fauth (45.), 3:1 Jens Bürger (61.)

Der VfL Denklingen schlägt den SV Bad Heilbrunn souverän. Bereits in der achten Minute brachte Simon Ried die Gastgeber in Führung. Durch ein Eigentor von Andre Tiedt in der 26. Minute ging der VfL mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. In der 73. Minute sorgte Hannes Rambach mit dem 3:0 dann für die endgültige Entscheidung und sicherte seiner Mannschaft wichtige Punkte im Abstiegskampf. VfL Denklingen – SV Bad Heilbrunn 3:0

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (57. Elias Greinacher), Ludwig Kirchbichler (54. Lukas Greif), Manuel Waibl, Raphael Zwerschke (85. Jannik Ulsamer), Hannes Rambach, Michael Stahl (73. Andreas Schleich), Christoph Schmitt, Andreas Schleich, Simon Ried (87. Maximilian Kotz)

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, André Tiedt (46. Jonas Gall), Nikolaus Pföderl, Anton Pappritz (46. Dominik Hoch), Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (46. Felix Gellner), Sebastian Ammer (46. Sebastian Rösch), Maximilian Specker (46. Tobias Bauer)

Tore: 1:0 Simon Ried (8.), 2:0 André Tiedt (26. Eigentor), 3:0 Hannes Rambach (73.)

Der SC Olching setzt sich knapp gegen den FC Penzberg durch. In einer umkämpften Partie brachte Leon Heinzlmair die Hausherren in der 41. Minute in Führung. Auch in der zweiten Hälfte ließ der Spitzenreiter nichts mehr anbrennen und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Für den SC Olching ist es der dritte Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause, Penzberg muss hingegen einen kleinen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. SC Olching – 1. FC Penzberg 1:0

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Niklas Uhle (67. Kevin Roth), Florian Hofmann, Connor Punzelt (73. Moritz Vollmer), Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (82. Elias Schaffer), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (74. Marco Kossi), Kerem Kavuk (90. Adnan Ribo), Omer Grbic

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry (79. Fatih Kocyigit), Fazlican Verep, Jonas Kirschner, Alexander Jobst, Mirko Ramcic (46. Florian Langenegger), Ugurkan Verep (88. Sinan Grgic), Murat Ersoy, Samir Neziri, Julian Popp, Denis Grgic

Tore: 1:0 Leon Heinzlmair (41.)

Spiele am Freitag