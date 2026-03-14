 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL Süd LIVE: Planegg beim Letzten auf Kurs - Geiselbullach siegt

21. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Vermeintlich leichte Aufgabe? Planegg-Krailling ist zu Gast in Wolfratshausen.
Vermeintlich leichte Aufgabe? Planegg-Krailling ist zu Gast in Wolfratshausen. – Foto: Dieter Metzler

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BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Am Samstag empfängt zunächst das vom Abstieg bedrohte Team aus Geiselbullach MTV München. Anschließend will der Zweite aus Planegg-Krailling beim Schlusslicht Wolfratshausen Druck auf den Tabellenführer Olching ausüben. Im dritten Spiel des Tages trifft Penzberg auf Denklingen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
0
11
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SC Olching
SC OlchingSC Olching
Abgesagt

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
2
0
Abpfiff

Der TSV Gilching-Argelsried hatte am Freitagabend den formstarken SV Pullach zu Gast. Der Tabellendritte besiegte Pullach mit 2:0 und hält die Gäste auf Abstand.

Rund 15 Minuten waren gespielt, da schlugen die Hausherren zu. Ben Bauer brachte Gilching mit 1:0 in Führung (17.). Pullach suchte in der Folge nach der Antwort, musste in der zweiten Halbzeit aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Manuel Eichberg machte den Deckel drauf und stellte auf 2:0 (59.).

TSV Gilching-Argelsried – SV Pullach 2:0
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt (84. Tarik Kluge), Quirin Wiedemann (65. Jonathan Krukow), Marco Brand, Ben Bauer (67. Vinzenz Wolf), Maximilian Karl (90. Joshua Nowood), Manuel Eichberg (73. Alper Diker), Leander Kraus, Jomarcio Augusto - Trainer: Christian Rodenwald
SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Kelvin Sadiq, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, David Perl (76. Paul Breuling), Marvin Fauth (76. Michael Wich), Maurus Miller, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl
Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ben Bauer (17.), 2:0 Manuel Eichberg (59.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00