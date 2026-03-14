BZL Süd LIVE: Planegg beim Letzten auf Kurs - Geiselbullach siegt

Der TSV Gilching-Argelsried hatte am Freitagabend den formstarken SV Pullach zu Gast. Der Tabellendritte besiegte Pullach mit 2:0 und hält die Gäste auf Abstand.

Rund 15 Minuten waren gespielt, da schlugen die Hausherren zu. Ben Bauer brachte Gilching mit 1:0 in Führung (17.). Pullach suchte in der Folge nach der Antwort, musste in der zweiten Halbzeit aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Manuel Eichberg machte den Deckel drauf und stellte auf 2:0 (59.).

TSV Gilching-Argelsried – SV Pullach 2:0

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt (84. Tarik Kluge), Quirin Wiedemann (65. Jonathan Krukow), Marco Brand, Ben Bauer (67. Vinzenz Wolf), Maximilian Karl (90. Joshua Nowood), Manuel Eichberg (73. Alper Diker), Leander Kraus, Jomarcio Augusto - Trainer: Christian Rodenwald

SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Kelvin Sadiq, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, David Perl (76. Paul Breuling), Marvin Fauth (76. Michael Wich), Maurus Miller, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Ben Bauer (17.), 2:0 Manuel Eichberg (59.)

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