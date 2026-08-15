BZL SÜD LIVE: Penzberg völlig souverän gegen Pullach

Penzberg läuft souverän in Pullach auf. – Foto: Oliver Rabuser

Am Samstag folgen weitere Partien in der Bezirksliga Süd. Den Anfang machen Moorenweis und Raisting. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Der TSV Moorenweis hat sich in einer umkämpften Partie mit 2:1 gegen den SV Raisting durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den perfekten Start und gingen bereits nach fünf Minuten durch Dominik Widemann in Führung. Raisting hielt dagegen und arbeitete sich mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Begegnung.

Kurz nach der Pause belohnte sich der SVR, als Luca Sigl den Ausgleich erzielte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Patrick Saur traf in der 71. Minute zum 2:1 und brachte Moorenweis erneut auf die Siegerstraße. Diesen Vorsprung verteidigten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit drei wichtige Punkte vor 180 Zuschauern. TSV Moorenweis – SV Raisting 2:1

TSV Moorenweis: Andreas Pauker, Patrick Saur, Christian Grabler (51. Alexander Greif), Sebastian Bonfert, Kilian Lachmayr, Benedikt Dumhard (67. Moritz Furtner), Johann Dietrich, Elias Dietrich, Paul Pöltl, Thomas Maier (51. Kilian Knöferl), Dominik Widemann (89. Tobias Bingießer) - Trainer: Sebastian Baumert

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Sebastian Baur, Benedikt Stechele, Elias Lieb (63. Johannes Salzmann), David Stowasser, Johannes Mayr (85. Elias Oulachguer), Frederik Specht, Luca Sigl (85. Elias Ahl), Simon Holzinger (63. Felix Dobler) - Trainer: Peter Bootz

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Dominik Widemann (5.), 1:1 Luca Sigl (55.), 2:1 Patrick Saur (71.)

Der MTV 1879 München und der FC Kosova München trennten sich nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:2. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, nachdem Alexander Kaltner die Gastgeber in der 55. Minute in Führung gebracht hatte. Doch in den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst verwandelte Shqipdon Ademi in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte er die Partie mit einem weiteren Strafstoß sogar zugunsten von Kosova München. Die Antwort des MTV ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Simon Knecht traf ebenfalls in der 90. Minute zum 2:2 und rettete den Gastgebern damit in letzter Sekunde noch einen Punkt in einem packenden Münchner Duell. MTV 1879 München – FC Kosova München 2:2

MTV 1879 München: Maximilian Herath, Leon Remmelberger, Franz Strohmaier (46. Julius Albert), Luca Roth, Simon Knecht, Julian Dolenga (88. Hubert Bichlmaier), Franz Mullai (84. Deniz Sönmez), Elsjan Duraj, Ingo Evertz, Simon Prangenberg (78. Marco Deininger), Alexander Kaltner (90. Bahez Hamad) - Spielertrainer: Alexander Kaltner

FC Kosova München: Ylli Govori, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum, Visar Aliji (78. Valon Dedia), Arlind Shaqiri, Mevlud Sherifi (78. Ismail Fazliu), Edonis Krasniqi, Kreshnik Nebihu, Valon Dedia, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta (78. Veron Eroglu) - Trainer: Michael Westermair

Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alexander Kaltner (55.), 1:1 Shqipdon Ademi (83. Foulelfmeter), 2:2 Simon Knecht (90.), 1:2 Shqipdon Ademi (90. Foulelfmeter)

Heute, 16:00 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen TuS Geretsried Geretsried II 0 0 PUSH

Spiel am Freitag

Der TSV Gilching-Argelsried hat sich in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen durchgesetzt. Mann des Tages war Hendrik Hofgärtner, der die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack in der 12. und 21. Minute auf die Siegerstraße brachte. Kurz vor der Pause meldete sich Garmisch-Partenkirchen durch Mohamed Karim zurück und hielt die Begegnung damit offen. Nach dem Seitenwechsel verschaffte Marvin Vidal Chacón dem TSV mit dem 3:1 wieder etwas Luft. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten durch Robin Reiter in der Schlussphase noch einmal. Für die Wende reichte es aber nicht mehr, sodass Gilching-Argelsried einen knappen, aber verdienten Heimsieg über die Zeit brachte. TSV Gilching-Argelsried – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 3:2

TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Jonas Engelhardt (77. Joshua Nowood) (78. Joshua Nowood), Felix Sambs, Maximilian König, Quirin Wiedemann, Alper Diker (77. Lukas Hornung) (78. Lukas Hornung), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie (91. Oskar Kozianka) - Trainer: Christian Rodenwald

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (83. Fabian Rotter), Michael Gladiator, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Robin Reiter, Mohamed Karim (91. Quirin Wellenstein), Michel Naber, Leon William Tonder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer

Schiedsrichter: Luca Raacke (Ottenhofen)

Tore: 1:0 Hendrik Hofgärtner (12.), 2:0 Hendrik Hofgärtner (21.), 2:1 Mohamed Karim (38.), 3:1 Marvin Vidal Chacón (61.), 3:2 Robin Reiter (86.) Spiele am Sonntag

Morgen, 13:30 Uhr SV München West SV München West SV Untermenzing Untermenzing 13:30 PUSH

Morgen, 14:15 Uhr SV Bad Heilbrunn Heilbrunn FC Deisenhofen Deisenhofen II 14:15 PUSH