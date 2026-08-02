BZL Süd LIVE: Penzberg mit Doppelschlag zum Ausgleich 2. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Heute, 14:19 Uhr · 0 Leser

Nach dem 7:0 im Saisonbeginn gegen den SVN möchten die Penzberger heute das selbe Schicksal dem SV München West aufdrücken. – Foto: Tamara Rabuser

Und auch am Sonntag geht es in der Bezirksliga Süd heiß her: München West empfängt Penzberg, der SVN trifft auf Geretsried II und Aufsteiger Moorenweis hat den FC Deisenhofen II zu Gast. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Sonntag Heute, 13:30 Uhr SV München West SV München West 1. FC Penzberg FC Penzberg 2 2 PUSH

Heute, 14:30 Uhr SVN München SVN München TuS Geretsried Geretsried II 1 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TSV Moorenweis Moorenweis FC Deisenhofen Deisenhofen II 15:00 PUSH Spiele am Samstag

Der MTV München bleibt zum Saisonstart makellos. Auch am zweiten Spieltag feierten die Münchner einen verdienten Sieg. Alexander Kaltner brachte sein Team früh in Führung (10.), Simon Prangenberg legte wenig später das 2:0 nach (17.). Zwar verkürzte Julian Heigl per Strafstoß auf 1:2 (33.), doch der Erfolg des MTV geriet nicht mehr in Gefahr. MTV 1879 München – SV Untermenzing 2:1

MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Schlehe (70. Ümit Alper), Luca Roth, Franz Mullai, Elsjan Duraj (74. Julian Dolenga), Lukas Ahrend (58. Valentin Dammasch), Simon Knecht, Ingo Evertz, Simon Prangenberg, Alexander Kaltner (86. Erion Suljejmani) - Spielertrainer: Alexander Kaltner

SV Untermenzing: Florian Geck, Julian Heigl, Jakob Renner, David Marinkovic (84. Henri Flägel), Alexander Nitzl, Maximilian Kriebel (66. Philipp Simonides), Abdou Tchagodomou (66. Leon Dekorsy), Benedikt Nowack, Nick Schnöller, Roman Kriebel (66. Fabian Tarisch-May), Nikola Matovic (66. Julian Heigl) - Trainer: Nico Formella

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alexander Kaltner (10.), 2:0 Simon Prangenberg (17.), 2:1 Julian Heigl (33. Foulelfmeter)





Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wartet dagegen weiter auf die ersten Punkte. Jonas Poniewaz brachte die Gastgeber gegen den SV Raisting in Führung (34.) und ließ sie vom ersten Saisonsieg träumen. Nach dem Ausgleich durch Hermann Sigl (65.) drehte Raisting die Partie: Simon Holzinger und Korbinian Holmer machten mit ihren Treffern zum 3:1 (83./90.) alles klar. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – SV Raisting 1:3

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Michael Störmer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (83. Michel Naber), Mamadou Sow Diba (91. Sebastian Stechele), Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein (56. Mohamed Karim), Lucas Pfefferle, Robin Reiter (73. Fabian Rotter), Jonas Poniewaz, Lukas Ende - Trainer: Stefan Schwinghammer

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Sebastian Baur (73. Mathias Sedlmeier), Benedikt Stechele, Elias Lieb (79. Simon Holzinger), Johannes Mayr, Patriot Lajqi (79. David Stowasser), Frederik Specht (94. Elias Oulachguer), Korbinian Hibler (94. Felix Dobler) - Trainer: Peter Bootz

Schiedsrichter: Pascal Hackl (Peißenberg) - Zuschauer: 135

Tore: 1:0 Jonas Poniewaz (34.), 1:1 Hermann Sigl (65.), 1:2 Simon Holzinger (83.), 1:3 Korbinian Hibler (90. Foulelfmeter)