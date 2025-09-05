BZL Süd LIVE: Penzberg gleicht erneut aus - Geiselbullach vorn

Am Freitagabend finden zwei Partien in der Bezirksliga Süd statt. Die Zweite des FC Deisenhofen lädt den FC Penzberg zum Duell ein, mit einem Sieg können die Gastgeber auf den ersten Platz springen und Druck auf die Konkurrenz aus Planegg-Krailling ausüben. Im zweiten Spiel empfängt der TSV Gilching-Argelsried den Liganeuling TSV Geiselbullach. Der Spieltag in der Übersicht.