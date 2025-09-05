 2025-09-04T13:21:47.781Z

Kämpfen heute auf unterschiedlichen Plätzen um Punkte: Der TSV Deisenhofen II und der TSV Geiselbullach.
Kämpfen heute auf unterschiedlichen Plätzen um Punkte: Der TSV Deisenhofen II und der TSV Geiselbullach. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Penzberg gleicht erneut aus - Geiselbullach vorn

8. Spieltag in der Bezirksliga Süd

Am Freitagabend finden zwei Partien in der Bezirksliga Süd statt. Die Zweite des FC Deisenhofen lädt den FC Penzberg zum Duell ein, mit einem Sieg können die Gastgeber auf den ersten Platz springen und Druck auf die Konkurrenz aus Planegg-Krailling ausüben. Im zweiten Spiel empfängt der TSV Gilching-Argelsried den Liganeuling TSV Geiselbullach. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
0
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
2
2

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00

Spiele am Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
15:00

