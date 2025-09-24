 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Der 1. FC Penzberg will sich den nächsten Sieg gegen den Aufsteiger SV Polling sichern
Der 1. FC Penzberg will sich den nächsten Sieg gegen den Aufsteiger SV Polling sichern – Foto: Oliver Rabuser

BZL Süd LIVE: Penzberg einer weniger: Wird es nochmal spannend?

Nachholspiel vom 4. Spieltag

Nachholspiel in der Bezirksliga Süd! Tabellenschlusslicht SV Polling ist zu Gast beim FC Penzberg. Kann der Aufsteiger für eine Überraschung sorgen? Wir berichten im Live-Ticker.

Nachholspiel am Mittwochabend:

Heute, 18:45 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Polling
SV PollingSV Polling
2
0
Abpfiff

Benedict SchweigerAutor