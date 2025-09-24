Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der 1. FC Penzberg will sich den nächsten Sieg gegen den Aufsteiger SV Polling sichern – Foto: Oliver Rabuser
BZL Süd LIVE: Penzberg einer weniger: Wird es nochmal spannend?