BZL Süd LIVE: Penzberg baut Führung aus – auch Waldeck trifft

Es bleibt zappenduster im Tabellenkeller für Wolfratshausen: Auch gegen den SV Untermenzing kam der BCF unter die Räder und bleibt damit Bezirksliga-Schlusslicht.

In Wolfratshausen startete der SVU stark rein und ging direkt durch Mösmang in Führung (14.). Nach der Pause machte es die Formella-Elf dann deutlich. Pfister (65.), Keller May (70.) und Kriebel (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Für Untermenzing ein Ausrufezeichen. Die letzten sechs Spiele gewann der SVU allesamt. (Zweimal im Pokal, viermal in der Liga).

BCF Wolfratshausen – SV Untermenzing 0:4

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Armin Kuqi (77. Leon Hölting), Dominik König, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier (77. Marcus Precub), Erdem Cakir (26. Metehan Altay), Jordanis Nikolaidis (46. Tomislav Beljo), Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi, Juri Falch, Engin Torunoglu - Trainer: Florian Ächter

SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May (79. Michael Bakalis), Philipp Simonides, Alexander Berg, David Marinkovic (67. Tobias Halfmann), Paul Greger, Abdou Tchagodomou (62. Dominik Pfister), Maximilian Heigl, Benedikt Nowack, Moritz Mösmang (70. Roman Kriebel), Nick Schnöller (75. Maximilian Kriebel) - Trainer: Nico Formella

Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Moritz Mösmang (14.), 0:2 Dominik Pfister (65.), 0:3 Fabian Keller May (70.), 0:4 Roman Kriebel (82.)