BZL Süd LIVE: Olchinger Albtraum geht weiter – Planegg trifft erneut

Der SV Waldeck-Obermenzing schlägt den FC Deisenhofen II nach einem abwechslungsreichen Schlagabtausch. Zunächst gingen die Hausherren durch einen Elfmeter von Jonas Herrmann in Führung (17.) Obermenzing erholte sich jedoch schnell und kam in der 23. Minute durch Florian Graf zum Ausgleich. Kurz darauf sorgte Filip Vnuk für die Führung für die Gäste (30.). Durch zwei Treffer von Noah Rehm in der 38. und 45. Minute waren es letztlich aber doch die Deisenhofener, die mit einer Führung in die Pause gingen.

Obermenzing bewies jedoch Widerstandsfähigkeit und drehte die Partie erneut. Florian Graf glich in der 61. Minute mit seinem zweiten Treffer aus, Franz Huppert brachte die Gäste in der 74. Minute erneut in Führung. Das 4:3 für Obermenzing war gleichzeitig auch der Endstand. Mit dem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten verkürzt der SV Waldeck-Obermenzing den Abstand auf die Aufstiegsränge und liegt vorerst auf Platz drei.

FC Deisenhofen II – SV Waldeck Obermenzing 3:4

FC Deisenhofen II: Yasin Farsak, Nico Wohlmann, Jonas Rogalski (79. Niklas Sagner), Lukas Vollmer, Eren Özbek (74. Pablo Sliwka Seoane), Maximilian Martin, Luke Gandl (84. Sebastian Geigenberger), Andreas Perneker (80. Vincent Bürstner), Lukas Blauensteiner, Noah Rehm, Jonas Herrmann

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Luca Pfletschinger, Lukas Obergrußberger (80. Christian Hercog), Erion Rexhepi, Nils Witte, Philipp Kaiser, Franz Huppert, Fabian Giudice (80. Maximilian Graf), Filip Vnuk (91. Hüseyin Ceker), Florian Graf (89. Christoph Seizinger), Philip Schemat (66. Ben Schüller)

Tore: 1:0 Jonas Herrmann (17.), 1:1 Florian Graf (23.), 1:2 Filip Vnuk (30.), 2:2 Noah Rehm (38.), 3:2 Noah Rehm (45.), 3:3 Florian Graf (61.), 3:4 Franz Huppert (74.)