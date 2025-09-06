BZL Süd LIVE: Olching vorn - Wolfratshausen gleicht aus

Florian Weber entschied am Ende die Partie zwischen dem FC Deisenhofen II und dem FC Penzberg. Zunächst traf der Angreifer der Hausherren zur Führung (22.), die acht Minuten später von Jonas Kirschner ausgeglichen wurde. Dieser Ablauf spielte sich in der Folge noch zweimal ab: Marco Bisignano traf für Deisenhofen, Dominik Bacher für Penzberg (45.+1 und 45.+2). Nach dem Seitenwechsel erneut Weber für den FCD II (51.), danach Ugurkan Verep für den FCP (56.). Auf den dritten Treffer von Weber nach einer guten Stunde hatten die Penzberger aber keine weitere Antwort parat, die drei Punkte bleiben in Deisenhofen. Mit denen klettert der FCD II zumindest vorübergehend auf den ersten Platz, Penzberg rutscht auf den fünften Rang ab.