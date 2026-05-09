BZL Süd LIVE: Olching nach Blitzstart auf Meisterkurs

Grund zum Feiern? Der SC Olching wird mit einem Dreier gegen den MTV München der diesjährige Meister der Bezirksliga Süd. – Foto: Dieter Metzler

Der Tabellenzweite aus Planegg sicherte sich im Freitagsspiel wichtige drei Punkte und erhöht den Druck auf den Tabellenprimus SC Olching. Nichtsdestotrotz können die Olchinger mit einem Sieg gegen den MTV alles fix machen und sich zum Meister krönen. Daneben duellieren sich Penzberg und Geiselbullach.

Mit 2:1 siegte der SV Planegg-Krailling beim FC Deisenhofen II. Mario Matijevic brachte die Gäste nach 28 gespielten Minuten in Front, nur 13 Minuten später musste er mit glatt Rot vom Platz. Im zweiten Durchgang konnte Planegg-Krailling in Unterzahl durch Valentino Gavric erhöhen (58.). Nur sechs Minuten später brachte Eren Özbek Deisenhofen zurück ins Spiel, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Mit dem Sieg wahrt Planegg-Krailling seine Minimalchance auf die Meisterschaft, der Rückstand auf Olching beträgt jetzt nur noch zweu Punkte (der SC empfängt morgen den MTV München). Deisenhofen II hat zwar sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze, rein rechnerisch - und vermutlich auch nur theoretisch - ist der Klassenerhaltt noch nicht gesichert.