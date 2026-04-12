BZL Süd LIVE: Olching legt Blitzstart hin – Kellerteams vorne

Der BFC Wolfratshausen empfing Geiselbullach zum Kellerduell. In der ersten Hälfte stand das Glück auf Seiten der Gastgeber: Patriot Lajqi versenkte souverän einen Strafstoß und ließ die Hausherren vor knapp 34 Zuschauern Jubeln. Doch im zweiten Durchgang triumphierten die Gäste. Lysander Weiß schoss das 2:1 (58.). Erst spät gelang es Geiselbullach die Partie zu drehen: Lukas Böhmländer und Lukas Bründl waren die Torschützen zum 2:1 und 3:1 (80./87.) aus Sicht der Gäste. Damit springt der TSV auf den 11 Tabellenplatz und verlässt die Relegationsplätze.

BCF Wolfratshausen – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:3

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk (46. Roman Didkovskyi), Pedro Sumbo, Shalom Jehovah (57. Raphael Dick), Patriot Lajqi, Erdem Cakir (86. Fabian Adldinger), Nicholas Onyia (74. Daniel Sangermano), Hatmi Berisha (46. Alexander Hennig), Benjamin Kuqi, Leon Hölting - Trainer: Lulzim Kuqi

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Arda Sahiner (67. Florian Döhler), Florian Peters (14. Karl Sdzuy) (74. Lukas Böhmländer), Jannik Schröder, Louis Frank, Maximilian Morstein, Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (83. Lukas Schuhmann), Alessandro Einertshofer (52. Lukas Bründl), Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 34

Tore: 1:0 Patriot Lajqi (35. Foulelfmeter), 1:1 Lysander Weiß (58.), 1:2 Lukas Böhmländer (80.), 1:3 Lukas Bründl (87.)