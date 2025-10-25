 2025-10-15T11:43:40.576Z

Der FC Deisenhofen jubelte am Freitagabend über die drei Punkte. (Archivbild)
Der FC Deisenhofen jubelte am Freitagabend über die drei Punkte. (Archivbild) – Foto: Maximilian Merkl

BZL Süd LIVE: Olching gegen Pullach - Wolfratshausen in Penzberg

15. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Am Samstag empfängt der Zweite Olching Pullach, Bad Heilbrunn spielt gegen Geiselbullach. Das Schlusslicht Wolfratshausen reist nach Penzberg, Untermenzing gastiert in Ohlstadt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
1
0

Heute, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
0
0

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
1
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
15:00live

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1
0
Abpfiff

Der FC Deisenhofen kann aufatmen. Im Heimspiel gegen den MTV München konnte die Elf von Trainer Andreas Budell nach zuletzt vier Niederlagen in Folge endlich wieder jubeln. Torschütze beim 1:0-Sieg war Nico Wohlmann, der in der 63. Minute im Kasten des MTV einnetzte. Weitere Treffer fielen nicht. Am Ende war es ein ganz knapper Sieg, der dem FCD II die drei Punkte bescherte. Der MTV wurde dadurch von den Deisenhofenern zwischenzeitlich überholt.

FC Deisenhofen II – MTV 1879 München 1:0
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Henrik Freitag, Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger (90. Jonas Rogalski), Andreas Perneker (46. Pablo Sliwka Seoane), Florian Weber (82. Marco Bisignano), Noah Rehm, Vincent Bürstner (65. Oliver Lindenauer), Tobias Seidl (92. Lazar Cavnic) - Trainer: Andreas Budell
MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger (66. Albert Rachi), Moritz Wild, Franz Strohmaier, Mario Erb, Valentin Dammasch (62. Philipp Skodic), Franz Mullai (76. Vincenzo Potenza), Paul Folda, Francisco Afonso (71. Elias Beckenbauer), Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nico Wohlmann (63.)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
15:00

