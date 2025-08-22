BZL Süd LIVE: Olching dreht Rückstand - Garching verkürzt

Was für Drama zum Auftakt des 6. Spieltags der Bezirksliga Süd! Nach einer torlosen ersten Hälfte muss der FC Penzberg nach Ersoys gelb-roter Karte die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestehen und kassiert postwendend den Denklinger Führungstreffer. Dann der Wahnsinn in der Nachspielzeit: In Minute 94 gleicht der FCP durch Samir Neziri aus und klaut dem VfL die drei Punkte.

VfL Denklingen – 1. FC Penzberg 1:1

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Simon Sporer, Ludwig Kirchbichler, Lukas Greif, Moritz Tikovsky, Jannik Ulsamer (46. Peter Kinast), Hannes Rambach (91. Felix Merkle), Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Julian Stahl, Simon Ried - Trainer: Christoph Schmitt

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen (82. Denis Grgic), Florian Langenegger, Alexander Jobst, Murat Ersoy, Samir Neziri, Tahir Dalgin (79. Mirko Ramcic), Dominik Bacher, Sinan Grgic (67. Ugurkan Verep) - Trainer: Maximilian Bauer

Tore: 1:0 Peter Kinast (68.), 1:1 Samir Neziri (90.+4)

Gelb-Rot: Murat Ersoy (66./1. FC Penzberg/)