BZL Süd LIVE: Obermenzing führt - Planegg erhöht

Kann Bad Heilbrunn erneut jubeln? – Foto: Oliver Rabuser

Zweimal Kellerteam gegen Topteam heißt es am Sonntag. Der SV Planegg-Krailling hat den SV Bad Heilbrunn zu Gast. Der SV Waldeck Obermenzing bekommt es mit dem VfL Denklingen zu tun. Alle Spiele an 26. Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.

Der 1. FC Penzberg gewinnt einen dramatischen Schlagabtausch gegen den MTV 1879 München trotz dreimaligen Rückstands. Die Partie begann direkt furios. Mario Erb brachte den MTV in der vierten Minute in Führung. Der Penzberger Ausgleich in der 16. Minute wurde umgehend vom erneuten Münchner Führungstreffer durch Moritz Wild gekontert (17.). Mit dem 2:1 für die Hausherren ging es in die Pause. In der 70. Minute erzielte Ugurkan Verep das 2:2, doch der MTV schlug wiederum zurück und ging ein drittes Mal in Führung (75.). Penzberg ließ sich jedoch nicht unterkriegen und Dominik Bacher glich die Partie ein drittes Mal aus (82.) Kurz darauf schwächten die Gastgeber sich selbst. Elsjan Duraj sah die gelb-rote Karte (84.) und München musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. In der 90. Minute war es dann so weit. Der eingewechselte Sinan Grgic landete den Lucky Punch, erzielte das 4:3 und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. MTV 1879 München – 1. FC Penzberg 3:4

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild (50. Moritz Schlehe), Elias Beckenbauer, Mario Erb, Luca Roth (91. Alexander Deutsch), Valentin Dammasch (68. Erion Suljejmani), Philipp Skodic, Francisco Afonso, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend (77. Vincenzo Potenza)

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Florian Langenegger, Alexander Jobst, Mirko Ramcic (73. Efe Kurtar), Ugurkan Verep (93. Murat Ersoy), Samir Neziri, Fatih Kocyigit (82. Sinan Grgic), Julian Popp (59. Denis Grgic), Dominik Bacher (94. Jonas Kirschner)

Tore: 1:0 Mario Erb (4.), 1:1 Samir Neziri (16.), 2:1 Moritz Wild (17.), 2:2 Ugurkan Verep (70.), 3:2 Philipp Skodic (75.), 3:3 Dominik Bacher (82.), 3:4 Sinan Grgic (90.)

Gelb-Rot: Elsjan Duraj (84./MTV 1879 München/)



Der SV Untermenzing schlägt den TSV Geiselbullach Neu-Esting. Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen in der 13. Minute durch einen Treffer von Moritz Mösmang in Führung. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die vor allem von vielen gelben Karten geprägt war. Für die Vorentscheidung sorgte dann das 2:0 für Untermenzing durch den eingewechselten Marino Zivkovic in der 78. Minute. Der TSV Geiselbullach verpasst es damit, sich von den Abstiesrängen abzusetzen und brauch in den nächsten Wochen weiter dringend Punkte. TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Untermenzing 0:2

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder (76. Louis Frank), Maximilian Lutter, Maximilian Morstein (60. Karl Sdzuy), Tim Greiner, Felix Thurner (51. Lukas Bründl), Dennis Probst, Roman Fuchs (85. Florian Döhler), Alessandro Einertshofer, Lysander Weiß

SV Untermenzing: Anton Schlick, Philipp Simonides, Julian Heigl, Jakob Renner (60. Sören Paul), David Marinkovic (77. Leon Dekorsy), Tobias Halfmann (88. Paul Greger), Nico Rosenthal (69. Marino Zivkovic), Maximilian Heigl, Moritz Mösmang, Nick Schnöller (49. Fabian Tarisch-May), Lasse Peter Wippert

Tore: 0:1 Moritz Mösmang (12.), 0:2 Marino Zivkovic (78.)

Der SV Polling gewinnt das Kellerduell gegen den BCF Wolfratshausen. Die Gäste waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und gingen schon früh mit zwei Toren in Führung (3. und 28.). Kurz vor der Pause konnte Wolfratshausen allerdings noch einmal auf 1:2 verkürzen (40.).

Polling ließ aber nichts mehr anbrennen und machte im zweiten Durchgang mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf. Die Gäste sammeln damit wichtige Punkte im Abstiegskampf und verkürzen den Abstand auf das rettende Ufer, auf der anderen Seite setzt sich die beispiellose Seuchensaison des BCF fort.



BCF Wolfratshausen: Raphael Dick, Patriot Lajqi, Erdem Cakir, Metehan Altay, Benjamin Kuqi, Leon Hölting, Mori Camara (60. Lulzim Kuqi), Karl Kozlowski (60. Firat Kelebek), Endrit Mustafa, Fabian Kovacevic, Sebastian Graf (46. Luca Hölting)

SV Polling: Tim Wolters, Christian Baierlacher (73. Michael Schwinghammer), Markus Kasper, Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner (66. Julian Jäcker), Michael Hengge, Felix Grötz, Fabian Loos (55. Ardian Simnica), Maximilian Baumgartner, Fabio Hägl

Tore: 0:1 Fabian Loos (3.), 0:2 Sebastian Gößl (28.), 1:2 Erdem Cakir (40.), 1:3 Maximilian Baumgartner (70.), 1:4 (90.)

BCF Wolfratshausen – SV Polling 1:4BCF Wolfratshausen: Raphael Dick, Patriot Lajqi, Erdem Cakir, Metehan Altay, Benjamin Kuqi, Leon Hölting, Mori Camara (60. Lulzim Kuqi), Karl Kozlowski (60. Firat Kelebek), Endrit Mustafa, Fabian Kovacevic, Sebastian Graf (46. Luca Hölting)SV Polling: Tim Wolters, Christian Baierlacher (73. Michael Schwinghammer), Markus Kasper, Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner (66. Julian Jäcker), Michael Hengge, Felix Grötz, Fabian Loos (55. Ardian Simnica), Maximilian Baumgartner, Fabio HäglTore: 0:1 Fabian Loos (3.), 0:2 Sebastian Gößl (28.), 1:2 Erdem Cakir (40.), 1:3 Maximilian Baumgartner (70.), 1:4 (90.)

Der SV Ohlstadt erkämpft sich einen Punkt gegen den SV Pullach. In einer umkämpften Partie gelang es keiner Mannschaft den entscheidenen Treffer zu landen. Folglich endete die Begegnung mit einem 0:0, das für die Gäste aufgrund der Tabellenkonstellation deutlich akzeptabler sein dürfte. Nichtsdestotrotz bleibt der SV Ohlstadt auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga Süd. SV Pullach – SV Ohlstadt 0:0

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Leopold Adomeit, Josef Burghard, Maximilian Stapf, David Perl, Antonio Brandi (85. Zakarie Abukar Mudei), Paul Breuling (92. Janosch Barho), Sanntino Pandza

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler (55. Erolind Kamaj), Kevin Lahmeyer, Dominikus Zach, Vincent Finkert, Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Jakob Sebald, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (81. Denis Widmann)

Tore: keine Tore Spiele am Freitag:

Der SC Olching führt die Bezirksliga Süd weiter souverän an. Auch die U23 des FC Deisenhofen konnte den Tabellenführer nicht stoppen und musste sich mit 3:0 geschlagen geben. Mit einem Doppelpack brachte Omer Grbic die Gäste auf die Siegerstraße. Erst brachte er Olching in Führung (64.), dann erhöhte Grbic sogar auf 2:0 (69.). Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte Marco Kossi (90.). FC Deisenhofen II – SC Olching 0:3

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Oliver Lindenauer (65. Nico Wilhelm), Eren Özbek, Santiago Peluso Briceño, Sebastian Geigenberger (71. Marco Bisignano), Noah Rehm (71. Jonas Rogalski), Evrad Ngeukeu (65. Niklas Sagner), Yahav Davidovitch (82. Maximilian Martin), Florian Weber - Trainer: Andreas Budell

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Kevin Roth (82. Adnan Ribo), Florian Hofmann, Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Marco Kossi), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (67. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (90. Patrick Huljina), Omer Grbic (85. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Omer Grbic (64.), 0:2 Omer Grbic (69.), 0:3 Marco Kossi (90.)