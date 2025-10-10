 2025-10-10T17:03:43.034Z

Die Reserve des FC Deisenhofen (weiß) will mit einem Sieg am SV Waldeck-Obermenzing vorbeiziehen.
Die Reserve des FC Deisenhofen (weiß) will mit einem Sieg am SV Waldeck-Obermenzing vorbeiziehen. – Foto: Maximilian Merkl

BZL Süd LIVE: Obermenzing dreht Rückstand im Spitzenspiel

13. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

In Deisenhofen kommt es zum Topspiel der Bezirksliga Süd zwischen dem FC Deisenhofen II und dem SV Waldeck-Obermenzing. Alle Spiele am 13. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
2
2

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:30

Spiele am Sonntag:

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
14:00

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00

So., 12.10.2025, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:15

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00

