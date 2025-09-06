 2025-09-04T13:21:47.781Z

Der MTV München auf dem Weg zum nächsten Kantersieg.
Der MTV München auf dem Weg zum nächsten Kantersieg. – Foto: Ümit Alper

BZL Süd LIVE: Nächstes Schützenfest? MTV München torhungrig

8. Spieltag in der Bezirksliga Süd

Am heutigen Samstag ist der MTV München gegen den SV Untermenzing gefordert. Außerdem: Pullach gegen Wolfratshausen und Olching gegen Bad Heilbrunn. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
4
2

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00live

Spiele am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
4
3
Abpfiff

Florian Weber entschied am Ende die Partie zwischen dem FC Deisenhofen II und dem FC Penzberg. Zunächst traf der Angreifer der Hausherren zur Führung (22.), die acht Minuten später von Jonas Kirschner ausgeglichen wurde. Dieser Ablauf spielte sich in der Folge noch zweimal ab: Marco Bisignano traf für Deisenhofen, Dominik Bacher für Penzberg (45.+1 und 45.+2). Nach dem Seitenwechsel erneut Weber für den FCD II (51.), danach Ugurkan Verep für den FCP (56.). Auf den dritten Treffer von Weber nach einer guten Stunde hatten die Penzberger aber keine weitere Antwort parat, die drei Punkte bleiben in Deisenhofen. Mit denen klettert der FCD II zumindest vorübergehend auf den ersten Platz, Penzberg rutscht auf den fünften Rang ab.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
2
1
Abpfiff

Der TSV Gilching-Argelsried konnte sich am Ende über einen glücklichen Heimsieg freuen. Der Aufsteiger TSV Geiselbullach ging zunächst aber in Führung, als Louis Frank nach einer knappen halben Stunde traf. In der zweiten Hälfte lief aber die Stunde des Louis Fleddermann. Innerhalb von zehn Minuten drehte er die Partie (73. und 83.). Gilching klettert auf Rang vier, Geiselbullach bleibt im Keller.

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
15:00

