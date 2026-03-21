BZL SÜD LIVE: MTV München empfängt BCF, Penzberg fordert Spitzenreiter

Der TSV Gilching-Argelsried traf in der Bezirksliga Süd auf Kellerkind Polling. Die Hausherren gaben sich keine Blöße und setzten sich mit 3:0 durch. Kurz vor der Pause brachte Vinzenz Wolf den Favoriten in Führung (42.).

Mit einem Doppelschlag machte Gilching in der zweiten Halbzeit alles klar. Erst war es Ben Bauer, der auf 2:0 erhöhte (61.). Nur vier Minuten später erzielte Manuel Eichberg den Treffer zum 3:0-Endstand (64.).

TSV Gilching-Argelsried – SV Polling 3:0

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Quirin Wiedemann (70. Felix Sambs), Marco Brand, Ben Bauer (64. Tarik Kluge), Manuel Eichberg (66. Jomarcio Augusto), Andre Gasteiger (80. Eric Buckl), Daniel Yordanov, Vinzenz Wolf (66. Joshua Nowood) - Trainer: Christian Rodenwald

SV Polling: Mathias Schuster (88. Tim Wolters), Christian Baierlacher (78. Markus Kasper), Markus Kasper, Michael Stoßberger, Philip Schöttl (88. Florian Neumaier), Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (66. Julian Jäcker), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Vinzenz Wolf (42.), 2:0 Ben Bauer (61.), 3:0 Manuel Eichberg (64.)



