BZL Süd LIVE: MTV mit Anschlusstreffer gegen Favoriten Olching

Der Samstag hat in der Bezirksliga Süd einiges zu bieten. Der punktgleiche Tabellenzweite SC Oling reist zum MTV München. Mit einem Sieg katapultieren die Olchinger sich auf den Sonnenplatz. Außerdem duellieren sich das Schlusslicht BCF Wolfratshausen und der Vorletzte SV Ohlstadt.

Ein wichtiger Heim-Dreier für den TSV Gilching/Argelsried! Ziemlich früh schon leiteten die Gastgeber die Partie in ihre Richtung. In der 13. Minute verwandelt Manuel Eichberg zum 1:0-Halbzeitstand.

Aber auch nach dem Pausentee strahlte der SV Bad Heilbrunn wenig Torgefahr aus. Louis Fleddermann machte in der 50. Minute den Deckel drauf. Tabellarisch steht Gilching vorübergehend auf Platz drei.