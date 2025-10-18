BZL Süd LIVE: MTV mit Anschlusstreffer gegen Favoriten Olching

Der Samstag hat in der Bezirksliga Süd einiges zu bieten. Der punktgleiche Tabellenzweite SC Oling reist zum MTV München. Mit einem Sieg katapultieren die Olchinger sich auf den Sonnenplatz. Außerdem duellieren sich das Schlusslicht BCF Wolfratshausen und der Vorletzte SV Ohlstadt.
Spiel am Freitag:
Ein wichtiger Heim-Dreier für den TSV Gilching/Argelsried! Ziemlich früh schon leiteten die Gastgeber die Partie in ihre Richtung. In der 13. Minute verwandelt Manuel Eichberg zum 1:0-Halbzeitstand.
Aber auch nach dem Pausentee strahlte der SV Bad Heilbrunn wenig Torgefahr aus. Louis Fleddermann machte in der 50. Minute den Deckel drauf. Tabellarisch steht Gilching vorübergehend auf Platz drei.
TSV Gilching-Argelsried – SV Bad Heilbrunn 2:0
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Felix Sambs, Maximilian König (64. Felix Sambs), Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (65. Gianmauro Masella), Marco Brand, Ben Bauer (59. Daniel Yordanov), Louis Fleddermann (59. Leander Kraus), Manuel Eichberg (82. Vinzenz Wolf), Jonathan Krukow
SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner (88. Tobias Schröfl), Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Sebastian Ammer (84. Felix Gellner), Jonas Gall (90. Alihan Uzun), Sebastian Rösch
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Manuel Eichberg (13.), 2:0 Louis Fleddermann (50. Foulelfmeter)
Spiele am Samstag:
Spiele am Sonntag: