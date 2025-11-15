BZL Süd LIVE: MTV gewinnt – Olching auf Kurs – Ohlstadt führt beim SVP

Vier Spiele stehen am heutigen Samstag zum Abschluss vor der Winterpause in der Bezirksliga Süd auf dem Programm. Der MTV erwartet Polling. Olching ist klarer Favorit gegen den BCF. Penzberg misst sich mit Aufsteiger Ohlstadt. Am Abend tritt Gilching beim SV Waldeck an.
Bisland haben wir leider noch keine Infos vom Sportgelände des MTV erhalten.
Der TSV Geiselbullach lebt wieder! Nach fünf Spielen ohne Dreier siegt der Aufsteiger beim FC Deisenhofen II mit 2:1 und klettert auf den 14. Platz, mit Sichtweite rettendes Ufer.
Der Matchwinner dürfte klar sein. Lysander Weiß sorgte zwischen der zwölften und 14. Minute mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang für den Dreier. Die Deisenhofener Reserve kam zwar durch Pablo Sliwka in der 81. Minute zum Anschluss, dieser wurde aber nur vier Minuten später mit Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Am 2:1-Endstand änderte dies nichts mehr.
FC Deisenhofen II – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:2
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Eren Özbek, Maximilian Martin (76. Pablo Sliwka Seoane), Andreas Perneker (76. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner (76. Lazar Cavnic), Marco Bisignano, Florian Weber (76. Vegas Niederdorfer), Noah Rehm, Tobias Seidl (62. Jonas Herrmann) - Trainer: Andreas Budell
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (62. Marc Egenhofer), Dennis Probst, Fitim Raqi, Lukas Bründl (84. Chahin Abdallah), Alessandro Einertshofer (91. Michael Angermaier), Lysander Weiß (74. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Lysander Weiß (12.), 0:2 Lysander Weiß (14.), 1:2 Pablo Sliwka Seoane (81.)
Rot: Pablo Sliwka Seoane (85./FC Deisenhofen II/)
Der SV Untermenzing behält seine Form und gewinnt beim VfL Denklingen mit 1:0. Dadurch klettert der SVU vorerst auf den dritten Rang, Denklingen bleibt auf einem Abstiegs-Relegationsplatz.
Den goldenen Treffer des Tages erzielte Maximilian Kriebel in der 25. Spielminute.
VfL Denklingen – SV Untermenzing 0:1
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (77. Andreas Schleich), Lukas Greif, Raphael Zwerschke (65. Elias Greinacher), Armin Sporer (46. Ludwig Kirchbichler), Hannes Rambach, Michael Stahl, Martin Krimshandl (65. Moritz Tikovsky), Christoph Schmitt, Johannes Mayr - Spielertrainer: Christoph Schmitt
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Julian Heigl, Paul Greger, Maximilian Kriebel (71. Roman Kriebel), Abdou Tchagodomou (92. Philipp Simonides), Maximilian Heigl (79. David Marinkovic), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang, Nick Schnöller (83. Michael Bakalis), Lasse Peter Wippert (60. Fabian Keller May) - Co-Trainer: Sam Heigl
Schiedsrichter: Moritz Breitruck (Oberhaching) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Maximilian Kriebel (25.)