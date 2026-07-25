BZL Süd LIVE: MTV führt wieder – Penzberg demoliert SVN

Bis kurz vor der Pause hielt der SVN München die Partie in Penzberg noch offen. Dann schlugen die Gastgeber innerhalb weniger Minuten doppelt zu. Maximilian Berwein brachte den 1. FC Penzberg in der 37. Minute in Führung, ehe Samir Neziri kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhte. Mit dem Wiederanpfiff folgte direkt der nächste Rückschlag für die Gäste, als Berwein nur wenige Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte seinen zweiten Treffer des Tages erzielte.

Damit war der Torreigen jedoch noch längst nicht beendet. Neziri legte nach einer Stunde das 4:0 nach, bevor Dominik Bacher in der Schlussphase groß aufspielte. Mit drei Treffern innerhalb von sieben Minuten schraubte er das Ergebnis auf 7:0 und machte seinen Hattrick perfekt. Für den SVN München kam erschwerend hinzu, dass Alhaji Mohamed Bah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe deutlicher Heimsieg für den 1. FC Penzberg, der nach der Pause regelrecht davonzog.