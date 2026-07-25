 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ticker

BZL Süd LIVE: MTV führt wieder – Penzberg demoliert SVN

1. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser
Der MTV führt wieder.
Der MTV führt wieder. – Foto: Oliver Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

Drei Duelle folgen am Samstagnachmittag in der Bezirksliga Süd. Pullach trifft auf München West, Penzberg empfängt den SVN und Geretsried spielt gegen den MTV. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV München West
SV München WestSV München West
2
1
Abpfiff

Lange Zeit deutete in Pullach alles auf eine torlose Begegnung hin. Weder die Gastgeber noch der SV München West konnten sich zunächst auf der Anzeigetafel verewigen, ehe die Partie in der Schlussphase doch noch Fahrt aufnahm. Den ersten Treffer des Tages erzielte Sanntino Pandza, der in der 68. Minute einen Handelfmeter zur Führung für den SV Pullach verwandelte. Damit schien die Tür zum Heimsieg geöffnet.

Doch die Gäste meldeten sich kurz vor Schluss zurück. Balthasar Auspurg traf in der 84. Minute zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Die Antwort der Pullacher folgte allerdings nur wenig später. Milan Valentić sorgte in der 88. Minute für den erneuten Führungstreffer und ließ die Gastgeber ein zweites Mal jubeln. Diesmal blieb München West eine Antwort schuldig, sodass Pullach einen späten 2:1-Erfolg feiern durfte.

SV Pullach – SV München West 2:1
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer (62. Sanntino Pandza), Pedro Sumbo, Paul Illinger, Josef Burghard, Antonio Brandi (75. Maximilian Stapf), Maurus Miller (83. Milan Valentić), Nikolaos Rizzo (62. David Perl), Jonas Gall (62. Samuel O´Bryant), Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl
SV München West: Marvin Reisinger, Tim Baur, Marcel Schröpfer, Michele Pompei-Fragasso (80. Aleksandar Kohler), Julian Hippacher (90. Mateo Kelava), Daniel Egwi, Lukas Hogeback, Janis Teschner (90. Clint Schmidt), Laurin Vogel (90. Vincenzo Petrucci), Balthasar Auspurg, Jannes Ahrens (67. Tareq Odeh) - Trainer: Florian Hahn
Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Sanntino Pandza (68. Handelfmeter), 1:1 Balthasar Auspurg (84.), 2:1 Milan Valentić (88.)

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SVN München
SVN MünchenSVN München
7
0
Abpfiff

Bis kurz vor der Pause hielt der SVN München die Partie in Penzberg noch offen. Dann schlugen die Gastgeber innerhalb weniger Minuten doppelt zu. Maximilian Berwein brachte den 1. FC Penzberg in der 37. Minute in Führung, ehe Samir Neziri kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhte. Mit dem Wiederanpfiff folgte direkt der nächste Rückschlag für die Gäste, als Berwein nur wenige Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte seinen zweiten Treffer des Tages erzielte.

Damit war der Torreigen jedoch noch längst nicht beendet. Neziri legte nach einer Stunde das 4:0 nach, bevor Dominik Bacher in der Schlussphase groß aufspielte. Mit drei Treffern innerhalb von sieben Minuten schraubte er das Ergebnis auf 7:0 und machte seinen Hattrick perfekt. Für den SVN München kam erschwerend hinzu, dass Alhaji Mohamed Bah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe deutlicher Heimsieg für den 1. FC Penzberg, der nach der Pause regelrecht davonzog.

1. FC Penzberg – SVN München 7:0
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fatih Kocyigit, Florian Langenegger, Vendim Sinani, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Tino Reich, Dominik Bacher, Samir Neziri, Maximilian Berwein (70. Patrick Ochsendorf) - Trainer: Johannes Franz
SVN München: Philip Gerlof, Kaya Yasar, Chibuike Okeh, Kaan Cakir, Cesur Yasar, Tolga Özcan, Carlo Cosenza (44. Alhaji Mohamed Bah), Enes Eskisagir, Antonios Faried Murad, Caner Akbel, Sinan Kunkut
Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl)
Tore: 1:0 Maximilian Berwein (37.), 2:0 Samir Neziri (45.), 3:0 Maximilian Berwein (46.), 4:0 Samir Neziri (60.), 5:0 Dominik Bacher (79.), 6:0 Dominik Bacher (83.), 7:0 Dominik Bacher (86.)
Gelb-Rot: Alhaji Mohamed Bah (79./SVN München/)

Heute, 16:45 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1
2

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
6
1

Der FC Deisenhofen II gewann eine zum Großteil einseitige Partie mit 6:1. Oliver Lindenauer stellte die Weichen bereits nach zwei Minuten auf Heimsieg, Lukas Ende konnte kurz darauf zunächst ausgleichen (14.). Der Ausgleich hielt nur sechs Minuten an, Jonas Herrmann und Marco Bisignano sorgten in der Folge für den 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang hoch, innerhalb von acht Minuten trafen Florian Weber, Lukas Vollmer und Yahav Davidovitch zum 6:1 (51., 55. und 59.).

FC Deisenhofen II – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 6:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (64. Lukas Blauensteiner), Julian Sawilla, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (66. Sebastian Geigenberger), Yunis Abou-El-Ela (75. Jonas Rogalski), Jonas Herrmann (30. Paul Schmidt), Florian Weber (57. Nico Wilhelm) - Trainer: Andreas Budell
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Phillip Bauer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (46. Mamadou Sow Diba), Sebastian Stechele, Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder (85. Felix Andreitchenko), Jonas Poniewaz (59. Robin Reiter), Lukas Ende (57. Fabian Rotter) - Trainer: Stefan Schwinghammer
Tore: 1:0 Oliver Lindenauer (2.), 1:1 Lukas Ende (14.), 2:1 Jonas Herrmann (20.), 3:1 Marco Bisignano (32.), 4:1 Florian Weber (51.), 5:1 Lukas Vollmer (55.), 6:1 Yahav Davidovitch (59.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
16:00