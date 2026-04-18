BZL Süd LIVE: MTV empfängt Penzberg, Kellerduell in Wolfratshausen

Der SC Olching führt die Bezirksliga Süd weiter souverän an. Auch die U23 des FC Deisenhofen konnte den Tabellenführer nicht stoppen und musste sich mit 3:0 geschlagen geben.

Mit einem Doppelpack brachte Omer Grbic die Gäste auf die Siegerstraße. Erst brachte er Olching in Führung (64.), dann erhöhte Grbic sogar auf 2:0 (69.). Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte Marco Kossi (90.).

FC Deisenhofen II – SC Olching 0:3

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Oliver Lindenauer (65. Nico Wilhelm), Eren Özbek, Santiago Peluso Briceño, Sebastian Geigenberger (71. Marco Bisignano), Noah Rehm (71. Jonas Rogalski), Evrad Ngeukeu (65. Niklas Sagner), Yahav Davidovitch (82. Maximilian Martin), Florian Weber - Trainer: Andreas Budell

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Kevin Roth (82. Adnan Ribo), Florian Hofmann, Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Marco Kossi), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (67. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (90. Patrick Huljina), Omer Grbic (85. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Omer Grbic (64.), 0:2 Omer Grbic (69.), 0:3 Marco Kossi (90.)