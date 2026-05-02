BZL Süd LIVE: MTV empfängt Denklingen, HSV zu Gast in Pullach

Nach einer deutlichen Pleite gegen den 1. FC Penzberg (grün) ist der SV Pullach (gelb) auf Wiedergutmachung aus. – Foto: Tamara Rabuser

Der VfL Denklingen und der SV Polling brauchen dringend Punkte, wenn sie das rettende Ufer noch erreichen wollen, auch der SV Bad Heilbrunn und der SV Raisting wollen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.

Der TSV Geiselbullach konnte im Kampf um den direkten Klassenerhalt wichtige drei Punkte sammeln. Durch den Treffer von Maximilian Schwinghammer ging der SV Ohlstadt aber zunächst in Führung (21.). Noch vor dem Seitenwechsel konnte Lysander Weiß ausgleichen (38.), nach einer Stunde drehte Weiß die Partie selbstständig auf den Kopf. Auf den Ausgleichstreffer von Schwinghammer (74.) hatte Jens Bürger nur zwei Zeigerumdrehungen später die perfekte Antwort parat. Kurz vor Schluss entschied Florian Döhler die Partie vom Punkt. Geiselbullach hat aktuell nur noch einen Zähler Rückstand auf den SV Raisting und das sichere Ufer, Ohlstadt muss in die Abstiegs-Relegation.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Ohlstadt 4:2

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Lutter (46. Louis Frank), Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (65. Karl Sdzuy), Dennis Probst, Roman Fuchs (86. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer (65. Michael Angermaier), Lysander Weiß (79. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Leonhard Strobl, Klaus Zach, Denis Widmann (84. Patrick Hanika), Simon Nutzinger (74. Vincent Finkert), Franz Christoph Leis, Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (87. Hannes Perfahl) - Trainer: Anton Geiger

Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (21.), 1:1 Lysander Weiß (38.), 2:1 Lysander Weiß (58.), 2:2 Maximilian Schwinghammer (74.), 3:2 Jens Bürger (76.), 4:2 Florian Döhler (86.)

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