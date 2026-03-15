BZL Süd LIVE: Menzinger Derby steht an - Polling braucht Sieg

Will in Untermenzing jubeln: Der SV Waldeck-Obermenzing. – Foto: Oliver Rabuser

Am Sonntag lädt Untermenzing Waldeck-Obermenzing zum Menzinger Derby ein. Außerdem kämpft Polling gegen Bad Heilbrunn um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, Raisting bekommt es mit der U23 von Deisenhofen zu tun. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag Heute, 14:00 Uhr SV Untermenzing Untermenzing SV Waldeck Obermenzing SV Waldeck 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Raisting SV Raisting FC Deisenhofen Deisenhofen II 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Polling SV Polling SV Bad Heilbrunn Heilbrunn 14:00 live PUSH Spiele am Samstag

Im Kampf um den Klassenerhalt konnte der TSV Geiselbullach den MTV München mit 2:1 bezwingen. Roman Fuchs erhöhte nach zwanzig Minuten, Alessandro Einertshofer erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff. Direkt nach dem Seitenwechsel konnte Luca Roth zwar verkürzen (47.), ein weiterer Treffer gelang den Münchnern aber nicht mehr. Geiselbullach klettert auf den zwölften Platz, der Rückstand auf das sichere Ufer beträgt nur noch drei Zähler. Der MTV München bleibt auf Rang neun. TSV Geiselbullach Neu-Esting – MTV 1879 München 2:1

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Florian Peters (63. Louis Frank), Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Maximilian Morstein (45. Karl Sdzuy), Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (46. Dennis Probst), Roman Fuchs (86. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer (90. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild (59. Noail Kado), Elias Beckenbauer, Moritz Schlehe (80. Alexander Deutsch), Luca Roth, Franz Mullai, Philipp Skodic, Franz Folda (72. Julius Albert), Lorik Beka (46. Vincenzo Potenza), Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 126

Tore: 1:0 Roman Fuchs (20.), 2:0 Alessandro Einertshofer (45.), 2:1 Luca Roth (47.)

Elf Buden schenkte der SV Planegg-Krailling dem abgeschlagenen Tabellenletzten BCF Wolfratshausen ein. Zur Pause stand es 4:0, für die Tore im ersten Durchgang sorgten Patriot Lajqi (8., Eigentor), Dario Matijevic (11.), Valentino Gavric (19.) und Aleksander Demonjic (37.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mario Simic (48.), Fabijan Podunavac (54.), erneut Gavric (61.) und Demonjic (64.) und Aldin Ahmetovic (72.). Mit zwei weiteren Treffern sorgte Demonjic im Anschluss für die Treffer zehn und elf (80. und 82.). Mit dem Dreier festigt Planegg-Krailligg Platz zwei und verbessert seine Tordifferenz deutlich. BCF Wolfratshausen – SV Planegg-Krailling 0:11

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (72. Lulzim Kuqi), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (61. Fabian Adldinger) - Trainer: Lulzim Kuqi

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Mirza Zahirovic (46. Daniel Velickovski), Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic, Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (46. Fabijan Podunavac), Ante Kraljevic (60. Matej Bonic), Valentino Gavric (66. Adrijan Hasic), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (46. Aldin Ahmetovic) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher

Tore: 0:1 Patriot Lajqi (8. Eigentor), 0:2 Dario Matijevic (11.), 0:3 Valentino Gavric (19.), 0:4 Aleksander Demonjic (37.), 0:5 Mario Simic (48.), 0:6 Fabijan Podunavac (54.), 0:7 Valentino Gavric (61.), 0:8 Aleksander Demonjic (64.), 0:9 Aldin Ahmetovic (72.), 0:10 Aleksander Demonjic (80.), 0:11 Aleksander Demonjic (82.)

Der 1. FC Penzberg gewann dank des späten Treffers von Samir Neziri (87.) mit 1:0 gegen den VfL Denklingen. Damit klettert Penzberg auf den vierten Platz und bleibt weiter oben dran, Denklingen rutscht auf Rang 14 ab. 1. FC Penzberg – VfL Denklingen 1:0

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (23. Fatih Kocyigit), Alexander Jobst, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Julian Popp, Denis Grgic (68. Efe Kurtar) - Trainer: Maximilian Bauer

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (88. Andreas Schleich), Manuel Waibl, Lukas Greif (46. Elias Greinacher), Raphael Zwerschke, Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (72. Ludwig Kirchbichler), Simon Ried - Spielertrainer: Christoph Schmitt

Tore: 1:0 Samir Neziri (87.) Spiel am Freitag

Der TSV Gilching-Argelsried hatte am Freitagabend den formstarken SV Pullach zu Gast. Der Tabellendritte besiegte Pullach mit 2:0 und hält die Gäste auf Abstand. Rund 15 Minuten waren gespielt, da schlugen die Hausherren zu. Ben Bauer brachte Gilching mit 1:0 in Führung (17.). Pullach suchte in der Folge nach der Antwort, musste in der zweiten Halbzeit aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Manuel Eichberg machte den Deckel drauf und stellte auf 2:0 (59.). TSV Gilching-Argelsried – SV Pullach 2:0

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt (84. Tarik Kluge), Quirin Wiedemann (65. Jonathan Krukow), Marco Brand, Ben Bauer (67. Vinzenz Wolf), Maximilian Karl (90. Joshua Nowood), Manuel Eichberg (73. Alper Diker), Leander Kraus, Jomarcio Augusto - Trainer: Christian Rodenwald

SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Kelvin Sadiq, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, David Perl (76. Paul Breuling), Marvin Fauth (76. Michael Wich), Maurus Miller, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Ben Bauer (17.), 2:0 Manuel Eichberg (59.)