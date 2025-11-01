BZL Süd LIVE: Last-Minute-Ausgleich durch Penzberg

Der SV Pullach schlägt die Reserve des FC Deisenhofen und distanziert sich von den Abstiegsrängen. In der 34. Minute brachte Sanntino Pandza die Gäste in Führung, den knappen Vorsprung behauptete Pullach bis in die Schlussphase. In der 85. Minute sorgte David Perl mit dem 2:0 für die Raben dann für die Entscheidung.

Der SV Pullach leistet damit Wiedergutmachung für die Klatsche am vergangenen Spieltag, der FC Deisenhofen verliert hingegen mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Partien immer mehr den Anschluss an das obere Tabellenende.

FC Deisenhofen II – SV Pullach 0:2

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann (60. Jonas Rogalski), Henrik Freitag (64. Eren Özbek), Oliver Lindenauer, Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger (79. Pablo Sliwka Seoane), Florian Weber, Noah Rehm, Björn Jost (60. Marco Bisignano), Vincent Bürstner (70. Lazar Cavnic)

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Antonio Brandi (70. Kaan Ugras), Paul Breuling (91. Kelvin Sadiq), Sanntino Pandza (89. Zakarie Abukar Mudei)

Tore: 0:1 Sanntino Pandza (34.), 0:2 David Perl (85.)