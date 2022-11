BZL Süd LIVE: Kutter-Dreierpack für Murnau - Savvas knipst 16. Spieltag der Bezirksliga Süd

Vier Spiele finden am Sonntag zum Abschluss des 16. Spieltags in der Bezirksliga Süd statt. Der TSV Murnau will mit einem Sieg beim Letzten am 1. FC Garmisch-Partenkirchen dranbleiben. Die Live-Ticker-Übersicht.