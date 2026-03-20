 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL SÜD LIVE: Kellerkinder Ohlstadt und SVP vor schwierigen Aufgaben

22. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Oliver Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Der 22. Spieltag in der Bezirksliga Süd steht an. Der SV Ohlstadt steht am Freitagabend auswärts beim FC Deisenhofen II vor einer harten Nuss. Außerdem empfängt der TSV Gilching-Argelsried den SV Polling.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Polling
SV PollingSV Polling
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:00

Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
15:00