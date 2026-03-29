BZL Süd LIVE: Kellerduell in Polling - MTV in Untermenzing gefordert 23. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Polling spielt gegen den VfL Denklingen – Foto: Oliver Rabuser, Tamara Rabuser

Am Sonntagnachmittag stehen nur zwei Partien an: Der SV Untermenzing empfängt den Tabellennachbarn MTV München. Der SV Polling muss gegen den VfL Denklingen im Kellerduell ran. Die restlichen Partien des Tages wurden abgesagt.

Spiele am Sonntag

Heute, 14:00 Uhr SV Untermenzing Untermenzing MTV 1879 München MTV München 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Polling SV Polling VfL Denklingen Denklingen 14:00 PUSH

Der TSV Gilching-Argelsried konnte im Kampf um die Aufstiegsplätze drei Punkte beim TSV Geiselbullach Neu-Esting sammeln. Jonas Engelhardt brachte die Gäste spät in Front (81.), kurz darauf erhöhte Vinzenz Wolf. In der Nachspielzeit konnte Florian Döhler zwar verkürzen, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Gilching-Argelsried bleibt Dritter und am Zweiten aus Planegg-Krailling dran, Geiselbullach Neu-Esting steht im Tabellenkeller auf Rang 13. TSV Geiselbullach Neu-Esting – TSV Gilching-Argelsried 1:2

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Florian Peters (75. Louis Frank), Jannik Schröder, Maximilian Lutter (88. Florian Döhler), Maximilian Morstein (59. Jens Bürger), Tim Greiner, Dennis Probst, Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (75. Lukas Böhmländer), Lysander Weiß (84. Lukas Bründl) - Spielertrainer: Stefan Held

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Quirin Wiedemann, Marco Brand (64. Gianmauro Masella), Ben Bauer (79. Eric Buckl), Manuel Eichberg (79. Maximilian Karl), Andre Gasteiger (64. Alper Diker), Daniel Yordanov, Vinzenz Wolf (89. Felix Sambs) - Trainer: Christian Rodenwald

Tore: 0:1 Jonas Engelhardt (81.), 0:2 Vinzenz Wolf (88.), 1:2 Florian Döhler (90.+3)

Zwischen dem Schlusslicht BCF Wolfratshausen und dem SV Pullach konnte kein Sieger ermittelt werden. Wolfratshausen bleibt mit nun fünf Punkten auf dem letzten Platz, Pullach ist Sechster. BCF Wolfratshausen – SV Pullach 0:0

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Dominik Zaczyk, Roman Didkovskyi, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Nicholas Onyia, Benjamin Kuqi, Leon Hölting (63. Hatmi Berisha), Fabian Kovacevic, Daniel Sangermano (71. Fabian Adldinger) - Trainer: Lulzim Kuqi

SV Pullach: Philipp Reisinger, Janosch Barho (46. Linus Radau), Vinzenz Neubauer, Kelvin Sadiq (60. David Perl), Leopold Adomeit (79. Jasal Mansaray), Maximilian Stapf, Antonio Brandi, Marvin Fauth, Zakarie Abukar Mudei (46. Michael Wich), Paul Breuling, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

Tore: keine Tore