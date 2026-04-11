 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

BZL Süd LIVE: Kellerduell beim Schlusslicht - Planegg in Penzberg

25. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Lara Marjanovic · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Planegg spielt auswärts in Penzberg
Planegg spielt auswärts in Penzberg – Foto: Tamara Rabuser

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Am Samstag stehen in der Bezirksliga Süd drei Partien an: Wolfratshausen empfängt Geiselbullach zum Kellerduell, der SV Planegg Krailling ist in Penzberg gefordert und Pullach gastiert in Raisting.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
0
0

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:30live

Heute, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
0
0

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:15

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SC Olching
SC OlchingSC Olching
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00