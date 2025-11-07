 2025-10-30T14:25:35.653Z

Nach zuletzt zwei souveränen Siegen am Stück will der TSV Gilching-Argelsried (rot) seine Erfolgsserie gegen den FC Deisenhofen II ausbauen.
Nach zuletzt zwei souveränen Siegen am Stück will der TSV Gilching-Argelsried (rot) seine Erfolgsserie gegen den FC Deisenhofen II ausbauen. – Foto: Oliver Rabuser

BZL Süd LIVE: Kann Deisenhofen II die Gilchinger Siegesserie stoppen?

17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Der TSV Gilching-Argelsried empfängt den FC Deisenhofen II und will den dritten Sieg in Folge einfahren. Alle Spiele am 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd im Liveticker.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
0
0

Ferdinand GehlenAutor