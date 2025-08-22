BZL Süd LIVE: Kaltner mit Dreierpack! MTV siegt nach Rückstand klar

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Süd geht am Samstag früh weiter. Der MTV München und der TSV Geiselbullach starten bereits um 12 Uhr. Danach duelliere sich der SV Pullach und der TSV Gilching-Argelsried sowie der SC Olching und der SV Ohlstadt.
Was für Drama zum Auftakt des 6. Spieltags der Bezirksliga Süd! Nach einer torlosen ersten Hälfte muss der FC Penzberg nach Ersoys gelb-roter Karte die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestehen und kassiert postwendend den Denklinger Führungstreffer. Dann der Wahnsinn in der Nachspielzeit: In Minute 94 gleicht der FCP durch Samir Neziri aus und klaut dem VfL die drei Punkte.
VfL Denklingen – 1. FC Penzberg 1:1
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Simon Sporer, Ludwig Kirchbichler, Lukas Greif, Moritz Tikovsky, Jannik Ulsamer (46. Peter Kinast), Hannes Rambach (91. Felix Merkle), Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Julian Stahl, Simon Ried - Trainer: Christoph Schmitt
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen (82. Denis Grgic), Florian Langenegger, Alexander Jobst, Murat Ersoy, Samir Neziri, Tahir Dalgin (79. Mirko Ramcic), Dominik Bacher, Sinan Grgic (67. Ugurkan Verep) - Trainer: Maximilian Bauer
Tore: 1:0 Peter Kinast (68.), 1:1 Samir Neziri (90.+4)
Gelb-Rot: Murat Ersoy (66./1. FC Penzberg/)
Raisting läuft weiter dem ersten Sieg hinterher. Nachdem der SVR bereits letzte Woche nach Führung noch verlor, unterliegt die Elf von Trainer Franz auch am 6. Spieltag dem FC Deisenhofen II. Die Torschützen Rehm, Weber und Gandl besorgen der Bayernliga-Reserve einen ungefährdeten Heimsieg.
FC Deisenhofen II – SV Raisting 4:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Luke Gandl (83. David Hoffmann), Pablo Sliwka Seoane (69. Josip Cosic), Tobias Nickl (46. Maximilian Martin), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner, Dennis Yimez (46. Martin Mayer), Florian Weber, Evrad Ngeukeu, Jan Krettek (36. Noah Rehm) - Trainer: Andreas Budell
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl (75. Lukas Matz), Julien Wiesner (80. Alexander Schappele), Henri Gersbach, Andreas Heichele, Viktor Neveling, Sebastian Baur (75. Mathias Sedlmeier), Gianluca Zandt, Florian Flath (80. Dylan Agbarha), Frederik Specht, Luca Sigl - Trainer: Johannes Franz
Tore: 0:1 Andreas Heichele (23. Foulelfmeter), 1:1 Florian Weber (27. Foulelfmeter), 2:1 Luke Gandl (46.), 3:1 Noah Rehm (71.), 4:1 Noah Rehm (90.)