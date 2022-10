Gilbert Diep (li.) traf per Traumtor zur Führung. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: HSV verkürzt - Murnau und Denklingen in Torlaune 13. Spieltag im Live-Ticker

Fünf Spiele stehen am Sonntagnachmittag auf dem Programm in der Bezirksliga Süd. Das Topduell steigt in Heilbrunn zwischen dem HSV und der SpVgg 1906 Haidhausen. Die Live-Ticker-Übersicht.

Spiele am Sonntag

Spiele am Samstag

Der Aufsteiger aus Neuhadern zeigt auch in Neuried seine Qualität. Nach 21 Minuten war es zunächst Mateo Vidmar, der die Gäste in Führung schoss, doch Marius Pösl gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Quirin Jürgens schoss den FCN in der 74. Minute erneut in Führung und verhalf seinem Club so zum nächsten Auswärtsdreier.

Der TSV Neuried bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte hängen, während der FC Neuhadern sein Polster auf die Abstiegsränge aufbaut. TSV Neuried – FC Neuhadern München 1:2

TSV Neuried: Konstantin Kühnle, David Topic, Maximilian LeDren, Camillo Kaspar, Marius Pösl, Nicolas Legrand (46. Jonas Einloft), Benedikt Nowack, Thomas Maier, Lasse Wippert (63. Maximilian Kriebel), Roman Pösl (80. Nikola Matovic), Mario Vrbica (72. Maximilian Schwahn) - Trainer: Daniel Dörfler - Trainer: Josip Hrgovic

FC Neuhadern München: Daniel Honnef, Tobias Flechsig, Sebastian Vogt, Korbinian Jürgens, Dominik Schwankl (69. Patrick Brandl), Daniel Egwi, Dennis Peterssen, Dominik Brandl (74. Maximilian Hartmann), Jarno Bündgens (90. Simon Maßler), Mateo Vidmar (69. Robin Obster), Quirin Jürgens (93. Julius Benker) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Schiedsrichter: Dominik Schneider - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marius Pösl (60.), 1:1 Mateo Vidmar (21.), 1:2 Quirin Jürgens (74.)

Der 1. FC Penzberg hat den TSV Großhadern noch tiefer in die Krise geschossen. Das Tabellenschlusslicht musste gegen den Favorit bereits nach drei Minuten den ersten Treffer schlucken. Durim Gjocaj schoss die Penzberger in Front. Der TSV Großhadern zeigte aber ein Lebenszeichen und kam in der 71. Minute zum Ausgleich. Doch nur acht Minuten später gelang Franz Huber der erneute Führungstreffer für den 1. FCP. Der TSV Großhadern bleibt damit mit fünf Punkten Tabellenletzter. Der 1. FC Penzberg klettert damit in der Tabelle ein bisschen und bleibt im dritten Spiel ungeschlagen 1. FC Penzberg – TSV Großhadern 2:1

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Mohamed Barrie (70. Marco Hiry), Fazlican Verep, Maximilian Gerg, Josef Siegert, Maximilian Panholzer (61. Mirko Ramcic), Durim Gjocaj (61. Tobias Ollert), Maximilian Kalus, Sabir Neziri (70. Ardian Geci), Denis Grgic (70. Gabriel Taffertshofer), Franz Huber - Trainer: Simon Ollert

TSV Großhadern: Fabio Gossler, Miad Barati (34. Hannes Wimmer), Sandro Khabiri, Alexander Gula, David Mensah, Kohdar Majied Daqo (46. Daniel Zielinski), Michael Pautz (80. Andreas Foltz), Serhii Kuritskyi (46. Raul Cosentino), Simon Strasser (60. Albert Rudnik), Khareem Zelmat, Yusuf Aykac

Schiedsrichter: Paul Weigert () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Durim Gjocaj (3.), 1:1 Khareem Zelmat (71.), 2:1 Franz Huber (79.) Abgesagte Spiele

Die Mannschaft von Franco Simon leidet unter Personalproblemen und tritt die Reise nach Garmisch-Partenkirchen erst gar nicht an.