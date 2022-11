Die SpVgg 1906 Haidhausen will mit einem Sieg am Spitzentrio dranbleiben. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Hellas mit Pausenführung - bleibt SpVgg 1906 dran? Der 18. Spieltag im Live-Ticker

Drei Spiele stehen zum Abschluss des 18. Spieltags am Sonntagnachmittag auf dem Programm. Raisting hofft in Denklingen auf einen Befreiungsschlag. Haidhausen tritt bei Schlusslicht Großhadern an und Hellas freut sich auf das Aufsteiger-Duell gegen Deisenhofen II. Die Live-Ticker-Übersicht.

Spiele am Sonntag:

Spiele am Samstag:

Der MTV Berg und der BCF Wolfratshausen trennen sich in einem engen Spiel mit 1:1. Kurz vor der Pause traf Mijo Crnjak für die Gastgeber per Elfer zur 1:0-Führung. Noch im ersten Durchgang schickte Schiedsrichter Jakob Bouacha MTVs Bernard Crnjak für zehn Minuten vom Platz. Mitte der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische ein zweites Mal auf den Punkt – diesmal aber für die Gäste. Mustafa Kantar verwandelte und sicherte dem BCF so zumindest einen Punkt. Durch den Sieg des SC Unterpfaffenhofen wächst der Abstand auf den Relegationsrang für den MTV auf fünf Punkte an. Die Wolfratshauser konnten ihr Polster auf die Abstiegszone durch den Punkt nicht vergrößern. MTV Berg/Würmsee – BCF Wolfratshausen 1:1

MTV Berg/Würmsee: Florian Lerch, Cornelius Verenkotte, Florian Auburger, Bernard Crnjak, Fabian Kaske, Julian Freckmann (73. Adrian Mooseder), Mijo Crnjak, Luca Bücker, Luca Reitberger (81. Maximilian Simm), Bernhard Kresta, John Gerlach - Trainer: Wolfgang Krebs

BCF Wolfratshausen: Armin Herbert, Timon Hummel, Amani Mbaraka, Ralf Schubnell, Patrick Weilguni (89. David Rose), Paul Müller, Jona Lehr, Nico Eismann (46. Argjent Veliqi), Michael Rödl, Manuel Spreiter (81. Emir Kukrica), Mustafa Kantar - Trainer: Leo Fleischer

Schiedsrichter: Jakob Bouacha () - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Mijo Crnjak (37. Foulelfmeter), 1:1 Mustafa Kantar (70. Foulelfmeter)





Der TSV Neuried verliert zu Hause gegen den SV Aubing und fällt damit auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Aubinger kamen gut ins Spiel und gingen nach nur neun Minuten durch ihren Top-Torschützen Athanasios Savvas in Führung. Das kräftezehrende Spiel am Donnerstagabend in Deisenhofen war den Gästen am Sportpark nicht anzusehen. Die Schlussoffensive der Gastgeber wurde am Ende nicht mit einem Punkt belohnt. Der SV Aubing klettert nach dem zweiten Sieg innerhalb von 48 Stunden ins gehobene Mittelfeld der Tabelle. TSV Neuried – SV Aubing München 0:1

TSV Neuried: Konstantin Kühnle, Maximilian LeDren, Camillo Kaspar, Florian Hessenberger, Benedikt Nowack, Jacob Lechner (89. Max Meisenberger), Thomas Maier, Nikola Matovic (46. Maximilian Kriebel), Lasse Wippert (46. Pascal Mahmud), Maximilian Schwahn, Roman Pösl - Trainer: Daniel Dörfler - Trainer: Josip Hrgovic

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Alexander Pasternak, Quirin Hoesch (64. Abdul Bassit Djobo), Marcel Jukic (46. Matthias Streun), Hans Haderecker, Taophik Medjessiribi (71. Luka Strahonja), Taha Bulut, Artin Shamolli, Athanasios Savvas (81. Zvonimir Budja), Mark Koller (56. Pasquale Tortora) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Ariane Fichtl () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Athanasios Savvas (9.)

Dem SC Unterpfaffenhofen ist der zweite Dreier in Serie gelungen. Nach dem Auswärtssieg bei Wolfratshausen schlugen die Upfer Buam auch den Aufsteiger aus Neuhadern. In der 35. Minute wurde der Neuhaderner Neuzugang Daniel Egwi nach Foulspiel von Schiedsrichter Martin Horne vom Platz gestellt. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte der SCU für klare Verhältnisse. Maximilian Braun und Valentin Batzer machten mit jeweils einem Treffer innerhalb von nur drei Minuten alles klar. In der Folge ließ die Elf von Trainer Franco Simon nichts mehr anbrennen und verlässt erstmals seit Wochen einen direkten Abstiegsplatz. Die Neuhaderner verlieren das zweite Mal in Folge. SC Unterpfaffenhofen-Germering – FC Neuhadern München 2:0

SC Unterpfaffenhofen-Germering: Floran Böhme, Nick Kapfer, Valentin Batzer (82. Karl Sdzuy), Yannik Thiele, Stefan Stojancevic, Dominik Schamberger (71. Kevin Jurinek), Steffen Kind, Sandro Perez, Christoph Sdzuy (90. Christian Weber), Maximilian Braun (71. Leon Heinzlmair), Florian Grasl - Trainer: Franco Simon

FC Neuhadern München: Daniel Honnef, Tobias Flechsig (80. Emil Roeck), Sebastian Vogt (80. Philipp Jänsch), Korbinian Jürgens (71. Simon Maßler), Dominik Schwankl, Daniel Egwi, Dennis Peterssen, Robin Obster (71. Julius Benker), Maximilian Hartmann (40. Quirin Jürgens), Jarno Bündgens, Mateo Vidmar - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Maximilian Braun (46.), 2:0 Valentin Batzer (49.)

Rot: Daniel Egwi (35./FC Neuhadern München/)

Der FC Garmisch-Partenkirchen gewinnt das Spitzenspiel gegen den TSV Murnau und hat im Meisterrennen nach 18 Spieltagen sieben Punkte Vorsprung. Das Derby hielt was es versprach: Vor 1200 Zuschauern entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine temporeiche Partie mit zahlreichen Torchancen und aggressiv geführten Zweikämpfen. Kurz nach dem Seitenwechsel setzte sich Kunzendorf gegen seinen Gegenspieler durch und spielte einen Steckball auf Moritz Müller. Der Top-Torjäger der Bezirksliga Süd verwandelte eiskalt und markierte seinen 20. Saisontreffer. Das Tor von Müller blieb der einzige Treffer des Tages eines hochklassigen Fußballspiels. FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Murnau 1:0

FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Maximilian Heringer, Christoph Schmidt, Julian Ademi, Florian Adlwaerth (46. Jonas Schrimpf), Kevin Hock, Dominik Schubert, Lukas Kunzendorf (83. Michel Naber), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Poniewaz (78. Julian Bittner), Moritz Müller - Trainer: Florian Heringer

TSV Murnau: Felix Schürgers, Christoph Greinwald (78. Lukas Streicher), Elias Richter, Nicolai Bierling, Manuel Diemb, Bastian Adelwart, Michael Marinkovic, Tadeus Henn (83. Simon Kästele), Georg Kutter, Julius Heinen, Konstantin Ott (64. Fabian Erhard) - Trainer: Sven Teichmann

Schiedsrichter: Felix Otter (Gars am Inn) - Zuschauer: 1200

Tore: 1:0 Moritz Müller (47.) Spiel am Freitag: