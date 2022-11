BZL Süd LIVE: Hellas gegen Wolfratshausen abgebrochen Nachholspiel vom 15. Spieltag der Bezirksliga Süd

Der formstarke Aufsteiger Hellas München empfing am Mittwochabend den BFC Wolfratshausen zum Nachholspiel. Beim Stand von 2:0 für Wolfratshausen brach der Schiedsrichter die Partie ab.

Der BFC Wolfratshausen musste am Mittwochabend bei Hellas München antreten. Beide Mannschaften stehen im Tabellenmitteld und wollten sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Die Partie wurde allerdings beim Stand von 2:0 für Wolfratshausen abgegbrochen.

Jona Lehr brachte den BFC nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. In der 40. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse. Amani Mbaraka erhöhte auf 2:0. Hellas-Torhüter Georgios Blantis flog in derselben Minute mit glatt Rot vom Platz. Daraufhin brach der Schiedsrichter die Begegnung aus uns noch nicht bekannten Gründen ab.

FC Hellas München – BCF Wolfratshausen 0:2

FC Hellas München: Georgios Blantis, Konstantinos Paschalidis, Omer Berbic, Georgios Spiridonov, Grigorios Almanidis, Tschetiani Batsouki, Christos Papapoulios, Samir Beric, Abdiram Musse Bile, Marko Mikač, Paul Odunlade - Trainer: Christian Zgouri - Trainer: Dimitrios Laskaris

BCF Wolfratshausen: Simon Oppolzer, Timon Hummel, Anto Stipic, Ralf Schubnell, Patrick Weilguni, Paul Müller, Amani Mbaraka, Jona Lehr, Adama Diarra, Michael Rödl, Mustafa Kantar - Trainer: Leo Fleischer

Schiedsrichter: k.A. Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jona Lehr (29.), 0:2 Amani Mbaraka (40.)

Rot: Georgios Blantis (40./FC Hellas München/)