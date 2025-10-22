Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Ohlstadt konnte seine letzten Partien gewinnen – Foto: Tamara Rabuser/FuPa
BZL Süd LIVE : Hält die Serie des SV Ohlstadt nach dem Kellerduell ?
Im Nachholspiel des 2. Spieltages empfängt der SV Ohlstadt den SV Polling um 19:30 Uhr. Die beiden Kreisliga-Aufsteiger verweilen aktuell im Tabellenkeller, waren aber beide zuletzt siegreich. Die Gastgeber weisen sogar zwei Siege in Folge auf.