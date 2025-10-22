 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der SV Ohlstadt konnte seine letzten Partien gewinnen
Der SV Ohlstadt konnte seine letzten Partien gewinnen – Foto: Tamara Rabuser/FuPa

BZL Süd LIVE : Hält die Serie des SV Ohlstadt nach dem Kellerduell ?

2. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Im Nachholspiel des 2. Spieltages empfängt der SV Ohlstadt den SV Polling um 19:30 Uhr. Die beiden Kreisliga-Aufsteiger verweilen aktuell im Tabellenkeller, waren aber beide zuletzt siegreich. Die Gastgeber weisen sogar zwei Siege in Folge auf.

