BZL Süd LIVE: Hadern-Derby - Haidhausen und Murnau im Fernduell 15. Spieltag im Live-Ticker

In Großhadern kommt es zum Derby gegen Neuhadern. Die SpVgg 1906 Haidhausen könnte mit einem Sieg beim SV Aubing vorübergehend auf Rang eins klettern. Der Aufsteiger TSV Murnau könnte sich im besten Fall auf dem zweiten Platz positionieren. Dafür braucht es einen Sieg in Raisting und Mithilfe aus Aubing. Die Live-Ticker:

Pünktlich zum Abschluss der Hinrunde feierte Armin Sporer sein Comeback beim VfL Denklingen. Gegen den SV Bad Heilbrunn war der Kapitän also endlich wieder an Bord und durfte dank Kollege Dominik Karg auch jubeln. In der 89. Minute traf er für die Hausherren und damit zum Sieg. Zu diesem Zeitpunkt war der VfL sogar in Unterzahl, Stephan Schilcher hatte eine Zeitstrafe kassiert. Kurz nach dem Treffer stellte Maximilian Schnitzlbaumer die personelle Gleichzahl.

VfL Denklingen – SV Bad Heilbrunn 1:0

VfL Denklingen: Seifert, Kirchbichler (66. Tikovsky), Waibl, Maass (84. Kotz), Rambach, Krimshandl, Greif, Greif (69. Schilcher), Ried, Schiessl (79. Sporer), Karg - Trainer: Ansorge

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, Tiedt, Diemb, Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Pappritz, Krinner, Pföderl, Schnitzlbaumer (65. Ammer), Specker, Specker - Trainer: Lang

Schiedsrichter:

Tore: 1:0 Karg (89.)

Gelb-Rot: Schnitzlbaumer (90./SV Bad Heilbrunn/)